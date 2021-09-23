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歐美物流業 擴大採用機器人

編譯湯淑君／綜合報導
今年全球倉庫的自動化系統投資額可達360億美元。（路透）
今年全球倉庫的自動化系統投資額可達360億美元。（路透）

勞工長久來擔心機器人搶走飯碗，現在情勢卻反過來，變成許多職缺找不到人遞補，迫使物流、快遞等公司訴諸自動化，以解缺工的燃眉之急。

倫敦金融時報（FT）報導，各行各業正面臨一個問題：有些單調的工作乏人問津，也難留住勞工。例如，銀行業就紛紛把枯燥繁瑣的差事自動化，力挽人才流失狂瀾；疫情導致網購量暴增，也促使歐、美倉庫加速採用自動化系統和機器人，來因應日益複雜又須迅速出貨的訂單。

研究機構 Interact Analysis的資料顯示，今年全球倉庫的自動化系統投資額可達360億美元，比去年提高20%。這兩年的投資額加起來，比疫前預測高出16億美元。

諮詢機構顧能（Gartner）研究部副總裁柯拉彼克說：「1980年代時，投資自動化主要為了降低人力成本。如今近半數客戶表示，勞動力可得性才是主要理由。」他說，某物流服務業者招聘2.6萬人來填補1.3萬個倉儲人員職缺，因為許多新進人員做沒幾天就不幹了。

為Nike、雀巢、蘋果等客戶代管倉庫的GXO物流公司表示，計畫在年底前，把在近870座倉庫設置的機器人和自動化系統總數提高到3100台。GXO資訊長薩哈卡說：「自動化逐漸成為供應鏈領域關鍵的一環。」

自動化設備供應商如Honeywell業務隨之擴張：去年倉儲自動化部門營收躍增14%至20億美元。

率先部署、發展倉儲自動化的市場領導人是電商巨人亞馬遜，早在2012年就買下麻州倉儲機器人公司Kiva Systems，遙遙領先同行。

物流顧問公司MWPVL國際創辦人暨總裁渥夫拉特說，投資自動化科技，保守估計已為亞馬遜每年在全球省下30億至40億美元勞力成本，並取得競爭優勢 。

同時，物流公司流失勞工，貨車司機、倉儲人員都缺人。英國物流供應商Wincantonas已砸重金，在北安普敦郡占地52.8萬平方呎（約4.9萬平方公尺）的倉庫部署自動化系統，用來存放、分撿、包裝貨品，以利小型電商客戶迅速出貨。據估計，以自動化倉庫處理等量貨品，可減少人力需求三、四成。

投資 勞工 亞馬遜

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