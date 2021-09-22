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BIS：綠色資產泡沫愈吹愈大

編譯王巧文／綜合報導
BIS示警綠色資產市場泡沫風險愈來愈大。（路透）
BIS示警綠色資產市場泡沫風險愈來愈大。（路透）

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS），在最新報告中示警，綠色資產市場的泡沫風險愈來愈大，已有跡象表明，環境、社會與治理（ESG）資產估值可能過高。

路透報導，隨著遏止全球暖化、解決種族和社會不平等等問題的緊迫性與日俱增，ESG投資在近幾年爆炸式成長。一些估計顯示，聚焦ESG的資產價值已飆漲至35兆美元，如今占銀行和投資基金管理資產總額的逾三分之一。

較狹義的ESG資產、也就是只有相關的指數股票型基金（ETF）和共同基金，成長速度甚至更快，規模翻增了近十倍，達到約兩兆美元，綠色債券、乾淨能源及電動車股票等資產的價值近年來猛增，就是一大印證。

BIS貨幣和經濟部門主管伯里歐（Claudio Borio） 甚至形容，這種景象已形成「綠色泡沫」風險，當前這種ESG ETF和共同基金的投資熱潮，堪比全球金融危機爆發前由次級房貸堆出的市場榮景。

伯里歐認為，各國主管當局需要意識到，投資人需求出現如此巨大的轉變可能帶來的風險；他也再舉2000年代初期的達康泡沫與1800年代的鐵路投資狂潮等例子提醒世人。

他也警告，有些資產的環保效益可能被過度誇大，出現「漂綠」等弊端，一旦投資人看清現實，這些資產的價值便可能會暴跌。

不過，目前監管機構尚無需太擔心，因為相關投資曝險大多數還是在系統性關聯度較低的股市，不至於向外擴散。目前ESG相關債券的部位，估計僅占美國保險公司與歐洲銀行業者所有債券投資組合的1%。

BIS的季報向來主要是檢討關鍵的金融市場與貨幣政策發展，在這份最新報告中也提到目前全球通膨急升的狀況。伯里歐表示，BIS仍認為通膨上揚只是暫時性的，但他也坦承，情況可能不像當初預期地那麼明確。

投資 債券 央行

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