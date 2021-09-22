天然氣價格飆 恐推升油價

分析師指出，在投資人近來在關注中國恒大集團債務危機之際，卻可能忽略了另一個更嚴重的風險：能源價格看漲。在天然氣 價格飆漲、嚴冬即將來臨之際，高盛等機構都預期許多民眾將改用燃油取暖，可能在第4季推升國際油價 ，可能導致各國央行更加擔憂通膨升高，被迫緊縮貨幣政策。

天然氣飆漲，使分析師預期電力業、煉油業及石化業將增加燃油用量，以取代天然氣。高盛預估，冬季電力業的石油 日需求量將增加135萬桶，工業界的石油日需求量也將增加60萬桶。美國銀行預估歐洲及亞洲的石油日需求量將增加約180萬桶，使國際油市供給大為吃緊。花旗更預測日需求量將增加200萬桶。

不過國際能源總署的看法較為保守。最近的月報預測，電力業轉用燃油發電的數量可能只有每天15萬-20萬桶。由於天然氣供不應求短期不太可能緩解，市場強勁需求可能刺激石油產品消費量，如柴油，甚至可能導致中國大陸等地區燃料短缺。

高盛集團指出，由於全球天然氣價格飆漲，加上今年冬天歐洲與亞洲可能超冷，可能帶動全球石油日需求量增加90萬桶，使第4季布蘭特油價最高可能達到每桶85美元。

高盛表示，天然氣供給吃緊，已為今年冬季油價多頭走勢提供新催化劑，影響力將超過Delta新冠變種病毒疫情所導致的需求減少。

美國銀行仍預估，今年下半年布蘭特平均油價為每桶70美元，並呈現區間波動走勢，但預估年底時可能漲到75美元。2022年如果冬季超冷，國際油價可能再度衝到每桶100美元。國際油價21日盤中在平盤附近波凍。倫敦布蘭特原油11月期貨小跌0.2%，報每桶73.81美元，西德州中級原油10月期貨跌0.3%至每桶70.09美元。

彭博資訊分析師指出，以往經驗顯示，能源價格上升經常會促使央行緊縮貨幣政策，並導致金融市場回檔；不僅是1970年代的石油危機，連金融海嘯之前能源價格也曾飆漲。

專家說，恒大的風險還能靠政府介入緩解，但氣候超冷對油價及通膨的影響，都已超過政府能掌控的範圍，對金融市場的威脅更大。