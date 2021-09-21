新飛機需要更多人手 全球航空業面臨機師短缺

全球航空業恐要面臨機師短缺。 路透

全球航空業在受新冠疫情 重創之後，現在要再面對另一個挑戰：機師短缺，因為數千位機師先前因疫情被裁員或是決定退休 ，此外，新飛機組成的機隊，比老機型需要更多機師。現在航空公司重聘機師和機艙地勤人員，一些職缺還空著填不滿。

在阿拉伯聯合大公國以及菲律賓經營飛行學校的Alpha Aviation集團執行長喬杜里（Bhanu Choudhrie）說，政府要求受訓機師必須接種疫苗的政策，以及旅行限制，也讓派出儲備機師的作業受阻。

菲律賓是東南亞 地區的機師訓練中心，Alpha Aviation的飛行學校在當地是最大的，已經培訓超過2,500名機師，他們後來到菲律賓航空、亞洲航空（AirAsia）、宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）、阿拉伯航空（Air Arabia）等航空公司服務。

喬杜里指出，現代新型的長程窄體飛機，像是2023年要交機開始飛航的Airbus A321 XLR飛機，比先前的機型需要更多的機師，這點又讓短缺情況更嚴重。A321 XLR的機師比（一架飛機配幾位機師）可能上看18，而同一系列較早的機型，機師比是10或12。

波音估計，全世界在未來20年將需要逾60萬名新機師，同期間新飛機的交付數量將達43,600架，市場對新飛機的需求將激增，航空業者正尋求汰換老舊的機隊。

許多航空公司現在積極重新再聘機師和機艙、地勤人員，但過程沒有很順利，一些職位都還空著。因為這次疫情讓人們發現，航空業這一行，不再如以往認為的穩定。

喬杜里說，訓練一名機師需要18個月到24個月，航空公司買進新飛機，成立新的機隊，相關人員配置也要超前部署，否則就會出現短缺情況。