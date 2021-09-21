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IKEA沃爾瑪搶銀行生意

編譯陳家齊／綜合報導

宜家家居（IKEA）、賓士汽車及沃爾瑪等傳統消費公司，都正依靠更深度整合產品與支付服務的「嵌入式金融科技」（embedded Fintech），大搶傳統銀行的生意，允許消費者在付帳時透過會員卡與應用程式（App）等支付管道，直接付款或作分期貸款，跳過銀行的中介。

賓士Mercedes me會員App今年推出「Fuel & Pay」加油服務，可以讓車主在加油時直接透過汽車付款，不必掏出手機或者信用卡。亞馬遜購物網站可以在結帳時直接辦分期付款。

這對傳統銀行而言是致命的威脅，因為嵌入式金融科技公司掌握更深入的消費習慣，能用這些資訊，製作出更貼近消費者、風險較低的金融產品。

貝恩資本（Bain）合夥人哈里斯說：「嵌入式金融大幅擴大了交叉銷售的概念，在消費者與銷售商之間布下綿密資訊網，這意味著非常理解客戶的嵌入式金融科技公司將能取得低風險生意，其他才會跑到銀行與保險業手上。」

嵌入式金融科技公司的規模雖然還不能和傳統銀行相比，但專家指出，若這些業者能夠複製從銀行搶走大筆數位支付交易的經驗，進軍消費貸款市場，傳統銀行就要憂心。例如，許多金融科技公司推出的「先買後付」（BNPL）服務，實際上就是小額消費借貸，只是借錢對象不再是銀行。

投資人看好嵌入式金融科技公司的前景，帶動支付新創公司Stripe估值在今年3月衝上950億美元。投資人今年來已對嵌入式金融科技公司投資42.5億美元，是去年的三倍。新冠疫情期間非接觸式支付、數位支付的需求大增，讓投資人更看好這些公司。

投資 貸款 汽車

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