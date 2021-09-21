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美債Q4殖利率 預期不漲反跌

記者陳美君／綜合報導
美國若啟動縮減購債計畫，可能出現「利空鈍化」，第4季債券殖利率恐不漲反跌，而債券殖利率下跌等於價格上漲。（路透資料照片）
美國若啟動縮減購債計畫，可能出現「利空鈍化」，第4季債券殖利率恐不漲反跌，而債券殖利率下跌等於價格上漲。（路透資料照片）

美國聯準會預計於今年底前啟動縮減購債計畫，債券商主管研判，一旦美國拍板定案並公布細節，在「利空鈍化」效應下，第4季債券殖利率恐不漲反跌，而債券殖利率下跌等於價格上漲。

美國量化寬鬆退場，對全球金融市場動見觀瞻，市場研判，美國聯準會主席鮑爾將於21日起舉行的FOMC會議上釋出縮減購債訊息，並於11月2日會議正式開始縮減；券商主管說，目前市場推測，聯準會將逐步減碼資產購買規模，直到2022年中旬完全退場。

美國量化寬鬆政策逐步退場，按理說，美債殖利率應上漲反應，但券商主管認為，在美國啟動縮減購債前，市場已提前發酵，因此，等到聯準會宣布後，因利空鈍化，利率可能不容易上漲，甚至有機會略為下跌。

銀行主管指出，原先市場預期，今年第4季美國啟動縮減購債計畫後，國內債券殖利率可能反彈，因此，部分銀行在今年6、7月時就不太願意買債，手頭上留有不少資金，想等到第4季利率走揚時再進場補券。

不過，近期銀行業者觀察到，債券利率似乎「彈不上去」，只好趕緊返回債市「補貨」，即使利率不高，也總比錢爛在帳上「零收益」來得強。

券商主管說，美國就算縮減購債規模，但還是在買債，代表寬鬆貨幣政策只是變得「沒那麼寬鬆」、依舊在放錢，債券殖利率不易大幅攀升。

銀行財務主管表示，市場原先預期，美國量化寬鬆退場可使美債殖利率反彈走揚，金融機構出走海外投資，可獲得更高的報酬率，但聯準會官員對美國貨幣政策轉向的談話遲遲未見鬆口，即使通膨高漲，縮減購債與升息時程依舊非常緩慢，偏「鴿」態度令金融機構感到失望。

鮑爾日前談話指出，美國經濟正走在回歸強健就業市場的軌道上，如果經濟走勢符合預期，聯準會今年底前可能啟動縮減購債計畫；但也強調，不急於因應暫時性通膨壓力而調高基準放貸利率。

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