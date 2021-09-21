科技業大併小 今年總額創新高

全球科技巨頭公司今年來正以創紀錄的速度，併購規模較小的競爭對手，加深這些科技大咖可能扼殺競爭、傷害消費者的疑慮。

英國金融時報分析路孚特（Refinitiv）的資料後發現，今年初以來，科技公司支出至少2640億美元，談成空前的9222筆收購（價值低於10億美元的新創事業）交易，總金額是2000年達康泡沫時期舊紀錄的兩倍，交易筆數則比2000年高約40%。

此時正值白宮 、美國 國會議員和監管機關，更加嚴格審視大型科技公司之際，尤其是被指控扼殺競爭且傷害消費者的蘋果、臉書 、Google、亞馬遜和微軟（FAAMG）。

美國聯邦貿易委員會（FTC）正在調查臉書早已完成的Instagram和WhatsApp的併購案，且警告也可能審查其他交易，即使已完成併購程序。FTC有權取消認定為非法的交易，或在未來阻止其他交易進行。華府智庫開放市場研究所負責人林恩表示，在時局艱困的時候，大者恆大，「這類交易很不好是因為會讓那些大企業更強大，更能掌控他們的員工、資本市場及投資人，且扼殺能帶動創新的競爭」。

FTC上周公布一份研究，發現科技業在2010到2019年間便已大規模收購小型對手。金額不到9200萬美元、或未取得控股權的跨境交易，不須提交美國監管單位核准。