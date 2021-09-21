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太空商機熱 日企分杯羹

編譯易起宇／綜合報導

在SpaceX等美國新創公司引發太空熱潮，也幾乎支配這塊規模預料將壯大至1兆美元的市場之際，亞洲企業也正在尋找屬於自己的利基市場。

日經新聞報導2017年在東京成立的火箭共乘預約服務公司SpaceBD，似乎在澳洲台灣找到自己的一片天。

SpaceBD上月安排一枚獵鷹9號火箭，協助澳洲大學的兩顆通訊人造衛星飛抵國際太空站（ISS），這兩顆衛星今後將釋放到太空。該公司也正和台灣的國家太空中心合作，計畫從ISS發射一顆觀測衛星，用於地球觀測和災害監控。

SpaceBD也租借大型火箭的艙位給小型衛星營運商，並安排從國際太空站釋放衛星的事宜。由於SpaceBD的規模遠小於美國Spaceflight等業者，因此正在探索澳洲和台灣等市場，並推動太空教育等業務。

顧問公司Satellite Business Network社長葛岡成樹說，太空事業的競爭不分國界，發射服務等部門正逐漸走向贏者全拿的競爭模式。摩根史坦利預估，太空產業到2040年時將成為規模超過1兆美元的市場，遠大於目前的3500億美元。為尋找商業利基，一些企業焦點已從硬體轉向軟體，例如三菱電機。這家日本衛星製造商4月宣布一項計畫，將從2023年開始提供衛星數據分析服務。

太空 台灣 澳洲

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