德大選喊拚經濟 股民成大贏家

德國財政部長蕭茲，是接替梅克爾熱門人選。（路透）

德國 將於26日舉行國會大選，代表社民黨參選的財政部長蕭茲在19日最後一場電視辯論穩居上風，是目前最有希望接替總理梅克爾 的人選。由於各黨都支持擴大投資 ，無論最後誰上台，從政策來看都是股市利多。

蕭茲在辯論會中以社會不平等議題，猛攻抨擊基民／基社聯盟候選人拉謝特（Armin Laschet） 。他重申若當上總理，將推動實施12歐元（14.08美元）的最低時薪，而基民／基社聯盟反對這訴求。

民調顯示，蕭茲是這場辯論會的贏家。周日畫報民調顯示，社民黨有26%的支持率，梅克爾的中間偏右的基民／基社聯盟為21%，綠黨為15%。蕭茲已表示，屬意和綠黨合組聯合政府。

梅克爾的幕僚長布勞恩則呼籲各政黨，選後應儘速就總理人選達成共識，避免重演四年前選後組閣談判曠日廢時的局面。

若無意外，聯合政府仍將由主要政黨擔綱，梅克爾的繼任者也將是溫和派。整體而言，各黨派都支持投資，民意也普遍支持更嚴格的氣候政策，這對股市堪稱利多，尤其是對轉型低碳經濟已有完善布局的公司。

法國興業歐洲證券策略主管卡洛揚說：「德國選舉是對能源轉型的公司的觸媒。最後組成的都可能是對環境負有重託的政府。」各家分析師因此看好的股票有E.ON、RWE、Encavis等能源公司。

由於各黨都支持加強投資，瑞銀首席德國經濟學家休夫納點名資本財業者、和英飛凌等科技硬體公司會受益。M&G投資公司固定收益基金經理人鮑爾認為，蕭茲領導的政府「可能對歐洲其他國家的公共財政較為寬大」。這可解讀為南歐股市的利多。

巴克萊認為，若左派政府執政後大幅調高最低薪資、對氣候政策更嚴厲，又普遍增稅，對汽車業將是一大打擊。法國興業倒認為，最低薪資調漲有利消費類股。