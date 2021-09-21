德國默克砸35億 搶半導體商機

德國默克將投資電子科技事業35億美元。（路透）

德國生命科學與電子科技業者默克集團（Merck KGaA）宣布，將在2025年底之前，投資 電子科技事業體（Electronics）逾30億歐元（約35億美元），以緊抓半導體和顯示器原料需求持續升高的商機。

默克表示，這項投資方案是電子科技事業體「升級」（Level UP）成長計畫的一環，相關資金將用於擴大產能、增加研發支出，也考慮進行補強性的收購措施。默克的產品涵蓋電腦晶片 和顯示器螢幕使用的材料和技術，以及銷售給汽車、印刷和化妝品產業的特效顏料。

默克集團8月時上調2021年獲利預測，因新冠疫情讓開發診斷式檢測和疫苗技術的需求獲得提振。

電子科技事業體則連兩次調高財測指引，目標是2021年至2025年之間的年複合成長率（CAGR）達到3%-6%。

默克集團電子科技事業體執行長貝克曼表示：「半導體、OLED等極具吸引力的成長市場正加速擴張，掌握這股動能，將可大幅提升成長展望。」

默克表示，將持續投資最先進的材料解決方案，並計畫投資逾20億歐元於長期固定資產。

市場研究機構IDC預測，半導體市場今年將成長17.3%，增幅大於去年的10.8%；IDC並指出，半導體產業2022年中將開始正常化與恢復平衡，因為擴張的產能將開始進入市場，2023年則可能出現產能過剩。

IDC指出，半導體市場的成長動能來自行動電話、筆電、伺服器、汽車、智慧住家、遊戲、穿戴式裝置和Wi-Fi基地台，以及記憶晶片價格上揚。隨著產能加速提升，晶片短缺問題預期將由今年第4季開始持續緩解。

IDC預期，5G半導體營收 將增加128%，行動電話半導體營收成長28.5%，遊戲主機、智慧住家和穿戴式裝置分別成長34%、20%及21%。車用半導體營收成長22.8%，筆電半導體成長11.8%。

IDC集團副總裁莫拉雷斯表示：「半導體成長題材，不僅讓半導體公司受惠，這些公司在許多市場提供的服務數量增加，也將持續為半導體市場帶來出色的成長。」

儘管面臨新一波新冠疫情，消費仍維持穩健；IDC指出，專業晶圓代工年底前的產能已全被分配，產能利用率接近100%。前端產能依然吃緊，但無廠半導體供應商已透過合作夥伴取得所需產能。前端製程在第3季已開始滿足需求，但後端製程以及原料仍將面臨較大的問題和短缺狀況。