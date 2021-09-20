歐能源漲價 面臨寒冬考驗

歐洲國家燃煤不足恐影響發電。(路透資料照片)

北半球時序準備進入秋分，由於天然氣 到電費不斷飆升，從英國到德國等歐洲國家只得祈求老天給個溫暖的冬天，否則以現在天然氣和燃煤都不足的情況下，如果風再不吹，那麼歐洲就會陷入最糟糕的狀況：全面大停電，導致各行各業都無法運作。

這場空前的能源危機其實已醞釀多年，一方面因歐洲逐漸依賴無法穩定供應的能源來源，例如風力和太陽能，另一方面對化石燃料的投資卻也不斷減少；環境政策已讓部分國家關閉燃煤與核能發電廠，無形中也斷絕了後備電力來源。

從美國到歐洲和亞洲，各地的能源需求都隨著經濟逐漸解封而不斷增加，也帶動能源價格節節攀高，歐洲兩大肥料廠已因不堪成本飆漲，率先宣布將關廠或減產。

不只是企業，各國政府也很擔心，在萬物皆漲的情況下，若連能源價格也飆高，對一般家庭勢必衝擊不小。西班牙、義大利 、希臘和法國當局都已出手干預，保護消費者免受通膨急升之苦。

歐洲的天然氣價格今年來已三級跳，因為最大出口國俄羅斯 一直未補足去年冬天至今的需求缺口，而其他替代來源難尋，加上亞洲也一直在爭搶天然氣，因此歐洲今年冬天恐怕不好過。

每年此時歐洲的天然氣庫存，十多年來沒像今年這麼低，俄羅斯天然氣巨頭Gazpom執行長米勒表示，歐洲約一個月後就要進入冬天，但今年的天然氣庫存恐怕無法補到滿。

埃森哲（Accenture）合夥人寇斯表示，今年冬天或許會再出現急凍狀況，「如果歐洲和亞洲又都陷入嚴冬，那麼可能就會看到天然氣價格飆到不可思議的高點」。