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東南亞染疫 大宗商品價揚

編譯林奇賢／綜合報導
東南亞疫情爆發，推升大宗商品價格。（路透資料照片）
東南亞疫情爆發，推升大宗商品價格。（路透資料照片）

近來東南亞的新冠疫情大爆發，使勞動力短缺，不只運輸受限、汽車和半導體廠被迫關閉，連棕櫚油、咖啡豆、錫等大宗商品的供應鏈也受衝擊，進而推高這些大宗商品的價格。

華爾街日報報導，全球第二大棕櫚油生產國馬來西亞，自去年3月以來實施的旅行禁令，讓國際移工難以前往馬國農場工作，進而衝擊棕櫚油的產量。馬國的棕櫚油產業，仰賴印尼、孟加拉、印度的移工。

為因應新一波疫情，馬國政府近幾個月還祭出嚴格的防疫管制措施，更加劇棕櫚油業者所面臨的挑戰，因為只要疫情在農園爆發，政府便勒令關閉該農園。

森那美種植表示，馬國勞動力短缺的情況已惡化，如今勞工僅有總需求的五分之一左右。許多業者都面臨同樣的問題，拖累馬國今年前八個月的棕櫚油出口比去年同期減少13.6%。聯合利華指出，如今棕櫚油價格比長期均價高70%。

亞洲國家的旅行禁令也衝擊到咖啡豆產量。越南7月爆發一波疫情，迫使當局祭出管制措施，進而影響到咖啡豆的出貨。越南今年1月至8月15日的咖啡豆出口，比去年同期減少8.2%。越南是全球最大羅布斯塔豆的出口國，也是全球第二大咖啡豆出口國。

先前全球最大咖啡豆出口國巴西因天候不佳，咖啡豆產量大受衝擊，使羅布斯塔和阿拉比卡豆的價格今年來都大幅上漲。過去幾個月，連越南的咖啡豆供應也出問題，開始進一步推升咖啡豆價格。

為遵循馬國政府的防疫規定，精煉錫大廠馬熔錫機構（MSC）過去幾個月減少冶煉廠員工，並暫停營運，使錫價在近幾個月持續上漲。

馬國6月錫出口比一年前銳減29%。MSC說，錫產量尚未回升到正常水準，不過預計營運會隨政府重啟經濟，逐漸回復到疫情爆發前的情況。錫是種工業金屬，常被用來將電腦晶片連接至電路板上。

咖啡 疫情 越南

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