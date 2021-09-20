豪宅掛飯店品牌 身價鍍金

五星級飯店附設的精品豪宅，原本就廣受希望享有飯店服務和公共設施的買家歡迎，但開發商如今發現，即使沒有飯店在一旁，只要掛上飯店品牌「鍍金」，這些豪宅仍能以高於市場行情價格售出。

華爾街 日報報導，英國開發商Finchatton將一座前美國海軍駐英國司令部，改建成四季酒店的首棟獨立豪宅，戶數共有37戶，最低售價從1750萬英鎊（2430萬美元）起。這棟豪宅雖然在2019年完工後一度因為疫情中斷銷售，但仲介商萊坊表示，目前只剩少數幾戶尚未售出。

文華東方酒店也表示，準備在紐約市 、比佛利山莊和巴塞隆納推出首批獨立精品豪宅，紐約和比佛利的豪宅預計今秋開始銷售。希爾頓全球控股公司則準備透過旗下華爾道夫酒店和港麗酒店，推出一系列獨立豪宅，計畫今年內至少宣布其中一項建案。

據房地產 公司第一太平戴維斯統計，打著飯店品牌的精品豪宅數量在2010至2020年間增加逾一倍，共有370個建案，增加52000戶。

華爾街報導指出，這些精品豪宅原本只是房地產開發商用來方便籌資興建高級飯店的方式，因為靠傳統貸款的成本高昂，可能造成財務吃緊；銷售公寓住宅的收入可貼補飯店營建費用。

然而，隨著這類精品住宅愈來愈受歡迎，房地產公司發現，即使沒有全套飯店公設，這些精品住宅仍能吸引到富裕買家。有業者表示，這是因為私人公寓買家通常對奢華品牌有高忠誠度。