貨櫃輪運價創高 漲幅收斂

全球第三大貨櫃船業者法國達飛（CMA CGM）日前宣布凍漲即期運費後，本周運價走勢成為眾所矚目焦點。17日公布貨櫃輪市場運價的上海出口集裝箱運價指數 （SCFI）上漲1.19%，遠東到美東、遠東到歐洲再度刷新歷史紀錄，各航線 維持小漲但漲幅收斂走勢。

SCFI指數昨日收盤時來到4622.51點，全球貨櫃輪運價及運價指數不斷創新高，遠洋或近洋線所有主力航線運費全部上漲，遠東到歐洲、地中海及美東等主要航線運價都續創新高，遠東到美西開平盤，亞洲的日本、東南亞、南韓都上漲，僅西非小跌5美元。

SCFI指數續創新高， 外資也買超貨櫃三雄，其中陽明買超18351張、長榮15829張、萬海8328張，台灣 貨櫃三雄全數收紅，漲幅在3.2%到4.7%之間。

航運界認為，達飛宣布凍漲，向中國、美國官方表態味道濃厚；不過運價漲幅已大，就算市場供需還是吃緊，也不可能頻頻創天價，近期漲幅縮小對貨櫃輪長期走勢才是好事。

本周最新運價出爐，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）7524美元，漲幅0.44%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）11759美元，漲幅0.24%，遠東到美西每FEU達6322美元，相較前一周持平。

另外，萬海昨天進行「WAN HAI 289昌春輪」及「WAN HAI 290安春輪」新船命名儀式，預計9月底交船，這是萬海訂造12艘2038 TEU系列貨櫃輪的第六、七艘。