中打壓效應 鐵礦砂行情跌破100元

世界最大鋼產國中國 鐵腕整頓重汙染工業，打壓鋼產量，觸動鐵礦砂行情急轉直下，17日盤中跌破每噸100美元價位，跌勢目前還看不到盡頭。

鐵礦砂期貨在紐約17日早盤跌到每噸99.55美元，是去年7月來首次跌落100美元大關；該期貨本周來已跌超過20%。

鐵礦砂價格在今年5月觸頂，之後一路下挫，迄今價格已腰斬，成為近來跌勢最慘重的主要大宗商品之一。相較於鋁價最近飆上13年高點、煤炭期貨價漲上空前新高，表現天差地別。

這個製鋼關鍵原料承受不斷湧現的賣壓，主因是中國嚴加抑制鋼產量，以達成今年減產目標。另一因素是，中國房地產 業景氣急速降溫，也衝擊需求。

隨著鐵礦砂價格跌破100美元大關，鋼鐵生產商可因此鬆口氣，但對上半年獲利勁增的全球主要礦業公司將是重大打擊，對澳洲 頂尖鐵礦砂供應商也是壞消息。鐵礦砂約占澳洲40%的貨物出口。鐵礦砂價格快速沈淪，與上半年行情扶搖直上形成鮮明對照。當時刺激措施助長消費，經濟展望一片樂觀，鋼廠紛紛提高產量，助長鐵礦砂需求。但後來中國開始採取行動抑升商品價格，鐵礦砂漲勢戛然而止；隨著當局祭出更多措施壓低鋼產量，以及房地產等最終使用者產業景氣轉弱，價格跌勢加速。

瑞銀集團表示，鐵礦砂跌勢比預期猛，並指出港口庫存比一年前高10%，加上中國需求疲軟正值全球供應升高，後市仍看跌。瑞銀把明年鐵礦砂均價預測下修12%，降至每噸89美元，遠低於之前預估的101美元。

彭博策略施指出，中國冬季可能電力短缺，導致工業重鎮須分區供電，將不利鋼鐵製造等能源密集產業。