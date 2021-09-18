馬國晶片荒 全球小車仍難產

IHS對負責全球汽車業半導體供應13%的馬來西亞情況的解讀更加悲觀。（路透）

市調公司IHS Markit指出，半導體短缺以及晶片 封測延遲，將導致今年全球小型車產量下降500萬輛，這是該公司九個月來對車市展望最大幅度下調。

IHS表示，將對2021年和2022年的小型車產量預測分別調降6.2%和9.3%，至7,580萬輛和8,260萬輛，理由是供應鏈 面臨挑戰。

IHS指出，由於馬來西亞政府6月初採取了封鎖措施，半導體業封裝和測試運作受到影響，使原本受限的供應鏈更加困難。

IHS說：「我們對負責全球汽車 業半導體供應13%的馬來西亞情況的解讀變得更悲觀，自6月以來積壓的兩個半月的未交貨訂單需要時間來清理，預計將延續到2022年。」

由於晶片供應不足，從美國的通用汽車到日本的豐田等汽車製造商已經下修產量和銷售預測，而亞洲主要半導體生產中心的新冠疫情反撲，使情況變得更糟 。

IHS表示，半導體問題導致第1季損失了144萬輛的產量，第2季又損失了260萬輛。第3季截至目前的損失為310萬輛，而且還在上升，幾乎是其先前預測的兩倍。「第4季的前景現在反映風險加劇，因為對主要是半導體的供應鏈挑戰仍然牢不可破」。