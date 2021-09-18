越南部分工廠將恢復營運

越南受到疫情影響，工廠生產力大減。圖為一家鞋廠生產線昔日忙碌情況。(路透資料照片)

越南 先鋒報報導，越南政府在全球品牌業者施壓下，已下令胡志明市讓部分工廠恢復運作。

報導指出，越南副總理武德儋已下令，要求胡志明市對新冠肺炎感染率低的地區放寬管制，讓身為全球品牌關鍵供應商的幾家工廠恢復營運。武德儋強調，市府官員不應追求疫情「清零」措施。胡志明市已延長管制措施到本月底。

胡志明市近月來不斷提高防疫 管制措施，從要求廠方為員工提供住處否則面臨關廠，到最近限制民眾上街購物。全球品牌像是Urban Outfitters、Nike等，都因越南疫情出現供應短缺。

河內美國商會執行長司特寇夫（Adam Sitkoff）表示，防疫管制「迫使近半美國商會成員，重新評估在越南經營策略和計畫」。他指出，若封鎖令延長到10月，超過25%的美商成員表示會出現重大損害或將結束在越南營運。

華爾街研究業者BTIG指出對越南曝險最大的零售商包括Michael kors母公司Capri控股公司、Nike、Coach母公司織錦（Tapestry）、Under Armour、露露檸檬（Lululemon）等。BTIG估算，Nike去年在越南生產約3.5億雙運動鞋，今年將因封鎖措施導致減少的產量上看1.6億雙。

目前許多企業都在觀望防疫限制措施與製造活動的可能演變，前景看來愈來愈不樂觀。越南17日新增確診病例數依然超過1.1萬人，其中近6000人集中在胡志明市。

當地商業團體也呼籲胡志明市應調整防疫準則，從降低感染率轉向提高醫療量能與疫苗 覆蓋率，因為當地社區感染「既深且廣」，要「清零」已是幾乎不可能的任務。

越南觀光顧問委員會指出，越南健康部設定、每周沒有新的群聚感染準則，難以長期維持，因為就連以色列和歐洲等多數人口都已完整接種新冠疫苗的地區，都仍未達成群體免疫，不斷有新的群聚感染，導致胡志明市即便疫苗接種率偏高，仍無法聲稱已控制住疫情。

截至15日，胡志明市已有92%的18歲以上人口接種至少一劑新冠疫苗，24%已完整接種疫苗。