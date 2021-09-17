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疫情拉高越南咖啡價 惠譽：明年續漲

財經新聞組／綜合報導
巴西咖啡農場7月底遭受霜害。(路透資料照片)
巴西咖啡農場7月底遭受霜害。(路透資料照片)

研調機構惠譽解決方案（Fitch Solutions）說，咖啡價格一直到明年全年可能都會維持在相對高點，主要是越南實施新冠疫情封鎖措施，限縮了咖啡的全球供應量。

越南是全球第二大的咖啡出口國，出口中心胡志明市封鎖後，影響包括咖啡在內的產品出口運輸。

路透報導，根據海關資料，8月越南咖啡出口量比7月減少8.7%至111,697噸。1月到8月累計出口咖啡110萬噸，年減6.4%。不過由於價格好，咖啡出口商的營收增長2%至大約20億美元。

越南出口量下滑加上其他主要咖啡產國的產量減少，推升全球咖啡價格。

路孚特的數據顯示，指標性的阿拉比卡（Arabica）咖啡期貨價格今年飆漲45.8%，另一種類羅布斯塔（Robusta）咖啡期貨也大漲52.2%。

惠譽解決方案上周的分析報告指出，全球最大咖啡產國巴西，歷經霜害與乾旱，咖啡農場遭受嚴重損害。

惡劣天候也傷及另一個主要生產國哥倫比亞的咖啡收成。哥國亦另有疫情危機，他們面對的是Mu變種病毒，延長防疫限制措施又缺工人，生產情況惡化。

市場供應吃緊，但需求預計未來幾個月會上揚，因為歐洲與美國正在逐漸鬆綁防疫封鎖措施，咖啡館得以重新開張營業。

惠譽解決方案上調今年與明年的阿拉比卡咖啡平均價格。

今年由原先預測的每磅1.35美元提高到1.6美元，明年由每磅1.25美元調高到1.5美元。

惠譽認為2022年跨2023年的收成季，全球咖啡供給才會回升，讓價格回落，估計2023年價格在磅1.2美元。

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