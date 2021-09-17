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晶圓四哥格芯砸60億 衝刺車用晶片

財經新聞組／綜合報導

日經亞洲報導，晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries，又譯格羅方德）表示，今年將把車用晶片產量提高至少一倍，以回應前所未有的全球晶片供應短缺情況，而且還將進一步支出60億美元，用於提高整體產能。

不過，格芯警告說，擴產計畫要到2023年才會見到成果，而汽車產業直到明年都將持續面臨晶片短缺情況。

格芯車用事業高級副總裁霍根（Mike Hogan）15日表示：「我們2021年在提高更多車用產能方面大有進展，向汽車領域出貨的晶圓將比2020年增加逾一倍，我們預期2022年和之後擴大產能。」

霍根表示，正在全球投資逾60億美元以提高產能，其中40億美元投入擴大格芯在新加坡的工廠，而10億美元則用於在美國和德國的擴產，「所有這些晶圓都可以用於汽車應用」。

不過霍根也警告說，晶片供應吃緊的情況將「延續至明年，因為新的投資要轉化為產能需要相當長一段時間，而且整體矽晶片進入汽車製造業者的前置時間也相當長」。

舉例來說，格芯預期在新加坡的主要投資計畫，要到2023年某個時間點才會開始投產晶片。格芯是博世（Bosch）、福斯、恩智浦（NXP）和英飛凌（Infineon）等汽車供應商的主要晶片生產合作夥伴，此時正值全球一些最大汽車製造商面臨供應緊俏問題，豐田和福斯等車廠被迫減產，原因是東南亞遭遇新一波新冠病毒疫情影響，導致零組件供應受限，這進一步擾亂供應鏈。

整體汽車產業也預期見到晶片需求持續激增，這些晶片用來驅動資訊娛樂、導航系統、相機與自駕技術等車內功能。

晶片 汽車 投資

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