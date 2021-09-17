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停滯性通膨拉警報 股債有壓

財經新聞組／綜合報導

在新冠肺炎疫情與氣候事件的影響下，石油、天然氣、基本金屬等大宗商品行情持續走揚，同時經濟復甦又趨緩，引發投資人對「停滯性通膨」（stagflation）的憂慮，媒體本月來提及「停滯性通膨」的次數已為至少2011年9月來最多，凸顯市場憂心通膨升高且經濟成長減緩，將對股市與債都構成挑戰。

隨著已開發國家經濟活動陸續解封，加上北半球冬季將臨，天然氣等能源價格再度上漲，安達亞太集團專家哈利指出，金融市場面對的下一個問題很可能是能源價格，尤其是冬季將臨，可能使通膨更高，但目前投資人普遍未對能源價格上漲預做避險。

同時，美國墨西哥灣地區颶風季還沒結束，可能帶動油價繼續走高，天候不佳與新冠肺炎疫情干擾供應也導致咖啡豆等農產品價格上揚，引發糧食通膨憂慮，銅與鋁等金屬價格大漲也讓企業叫苦。

美國銀行（BofA）雖預期「停滯性通膨」出現的機率不高，但供應鏈混亂正提高發生「停滯性通膨」的機率。

該銀行建議投資人持有股利成長型股票，以對抗通膨；小型股也相對有利，因為股價與原料商品漲幅關係密切。丹麥丹斯克銀行也指出，預期明年通膨將回落，全球經濟將「軟著陸」，但全球成長減緩，加上供應鏈瓶頸與勞工短缺，正導致產出減少，而秋、冬期間疫情可能再度升高，使貨運更加困難，在下行風險情境下，出現「停滯性通膨」機率為30%。澳洲施羅德投資管理公司主管杜伊理表示，「停滯性通膨」威脅已成實際可能性，不利操作。

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