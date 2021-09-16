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歐能源費飆 牽動綠色新政

編譯湯淑君／綜合報導
歐洲能源價格漲不停飆新高，推升電價攀高。（路透資料照片）
歐洲能源價格漲不停飆新高，推升電價攀高。（路透資料照片）

歐洲能源價格漲個不停並飆上歷史新高，衝擊區內消費者，不僅給政府帶來與日俱增的壓力，歐盟抗氣候變遷計畫也因此飽受批評，能否如期達標備受質疑。

歐洲天然氣和電力價格14日同步續漲，在德國、法國、西班牙和英國漲上新高價位。在荷蘭交易的歐洲指標天然氣期貨暴漲8.5%，漲上每千度（MWh）66.46歐元，改寫歷史新高；在英國，10月期貨躍漲8.7%至每10萬英熱單位166.64便士。

天然氣價格大漲推升電價。德、法的明年電價都躍上歷史高峰。西班牙的次日電價14日漲上新天價，過去半年來電費已三倍跳，飆上每度172.78歐元。義大利上季電費激增20%，第4季可能再飆40%。

各國政府已紛紛採取行動，緩和能源價格狂飆對消費者的打擊。西班牙政府13日宣布，將對公用事業課徵暴利稅，藉此限縮消費者須繳的能源費。希臘宣布對所有家庭提供能源補貼，第4季每戶用電300度以內電費都在補貼範圍內。

法國財長勒麥爾表示，政府正考慮緩和消費者能源費壓力的措施。法國政府已廣發「能源支票」——近550萬貧戶年領150歐元（177美元）左右。

花旗集團預測，歐洲家庭能源費可能再漲20%，這將迫使更多國政府介入。物價高漲加深通膨顧慮，升高經濟復甦脫軌風險。

能源價格扶搖直上，反映經濟從疫情低潮復甦帶動需求大增，不巧正值供應吃緊。使電價漲得這麼高的另一因素，是政府政策限制碳排，採用化石燃料的發電廠須支付排碳費，以每公噸計，今年這項成本增近90%。

歐盟執委會堅稱，能源價格飆升主要反映天然氣飆漲和歐洲電力市場結構問題，並非歐盟碳排放交易系統（ETS）的錯，但擔心歐盟淨零碳排「綠色新政」（Green Deal）計畫可能背黑鍋，對歐洲議會辯論中的「降低55%溫室氣體排放方案」（Fit for 55）氣候提案平添路障。

歐盟 天然氣 英國

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