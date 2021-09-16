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熱潮不退 美電玩消費創新高

編譯葉亭均／綜合報導
任天堂遊戲機Switch受到玩家青睞。 （路透資料照片）
任天堂遊戲機Switch受到玩家青睞。 （路透資料照片）

美國玩家對電玩硬體、內容和配件的支出金額在8月創下新高，平息有關疫情帶動的遊戲熱潮在經濟重啟後可能消退的疑慮。

根據NPD集團在14日公布的資料，全美消費者上個月在電玩上的花費比去年同期成長7%至44億美元；今年以來的相關支出，則比去年同期增加13%至379億美元。

在去年疫情引發的居家娛樂潮中，電玩遊戲產業是最大受惠者之一，分析師一直在觀察這股熱潮何時會消退。但隨著科技大廠在去年冬季推出新遊戲主機，包括微軟的Xbox Series X和Sony的PlayStation 5，皆成功維持玩家熱度，即便供應鏈受限的問題導致遊戲主機供不應求，也不減他們的興致。

NPD的數據顯示，8月電玩硬體銷售大增45%至3.29億美元，創下2008年來最佳8月紀錄，也寫下歷來第三高的單月銷售紀錄。NPD分析師皮斯卡特拉表示，如果不是晶片短缺導致遊戲主機生產受限，那麼電玩硬體銷售還能更高。

在各款遊戲主機中，上個月以任天堂Switch最受青睞，購機數量最多。若以今年至今的銷售情況來看，Switch依舊是銷售量最大的遊戲機，不過若論帶進的營收，則以PS 5勝出。這款遊戲機已推出十個月，依然是PS系列歷來銷售速度最快的一代。Sony預期，今年度將賣出超過1480萬台PS 5。

至於8月最暢銷的電玩遊戲為藝電出版的美式足球遊戲Madden NFL 22，其次是Sony的對馬戰鬼Ghost of Tsushima。

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