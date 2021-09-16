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英國通膨加速 估明年升息兩次

編譯陳律安／綜合報導
英國8月CPI攀升3.2%，寫逾九年來最大增幅，使通膨壓力加重。（路透）
英國8月CPI攀升3.2%，寫逾九年來最大增幅，使通膨壓力加重。（路透）

英國8月消費者物價指數（CPI）攀升3.2%，寫下逾九年來最大年增幅，在英國通膨壓力加重的情況下，交易員預料明年底前英國央行可能會升息兩次，共計調高40個基點。

英國國家統計局15日公布，8月CPI較去年同期上升3.2%，寫下2012年3月來最大升幅，且增幅遠大於7月的2%，高於專家推估的2.9%。

英國8月物價竄高的主因，是去年餐飲業者獲政府補貼而降低餐點價格，形成低基期效應。然而，英國更持久的通膨跡象，促使市場預料央行鷹派官員將在激辯利率決策時占上風。如今決策官員擔憂缺工、缺料可能導致通膨更加持久，且未來數月能源價格可能大漲。

瑞銀全球財富管理公司經濟學家透納表示，英國的最新通膨數據，將使英國央行維持鷹派立場，為明年上半年調高利率奠定基礎，就此而言，英鎊前景仍佳。

但英國最新通膨數據出爐後，僅帶動英鎊兌美元匯價盤中升值0.1%至1英鎊兌1.3822美元。貨幣市場現在預估，央行明年可能會升息兩次，其中明年5月調高15個基點，明年底前再上調25個基點，使利率升至0.5%，高於目前的0.1%。

目前英國央行仍透過規模1500億英鎊（2080億美元）的資產購買計畫，來帶動經濟復甦，而這項購債計畫將在年底前結束。英國央行總裁貝利本月指出，經濟情勢已滿足刺激計畫退場和升息的條件。英國央行預估，到年底前通膨率將竄高至4%，比設定通膨目標高一倍，然後於明後兩年降溫。

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