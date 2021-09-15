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廈門爆疫情 牽動蘋果備貨

記者劉芳妙、李孟珊、陳昱翔／綜合報導

廈門面臨變種病毒風暴，13日深夜起進入「半封城」狀態，包括聯電旗下聯芯12吋廠、蘋果供應鏈玉晶光、TPK宸鴻主要生產據點都在廈門，時值晶圓代工產能大缺，聯芯身陷廈門新疫情暴風圈，新一波晶圓代工漲價風蠢動，加上蘋果新機問世在即，玉晶光、TPK廈門廠區動態，牽動新品備貨。

大陸央視新聞報導，廈門此次變種病毒病例主要從先前爆發大規模疫情的莆田移入，當地官方13日深夜11時43分宣布全市小區封閉式管理，非必要不得離開廈門，進入半封城狀態，統計昨（14）日新增確診病例35例，廈門全市昨天下午啟動全員核酸檢測。

台灣多家重量級電子廠落腳廈門，以聯電旗下聯芯投資規模最大，近期晶圓代工產能供不應求，聯芯狀況最矚目。聯電昨天表示，目前聯芯正常運作，運輸也暢通，將密切關注當地疫情。

業界人士指出，疫情動態變化大，尤其聯電今年以來已四度調升報價，聯芯月產能約2.75萬片，主力製程就是目前最夯的28奈米，現正滿載運作，隨著聯芯身陷廈門疫情暴風圈，未來若當地疫情擴大影響工廠運作，將牽動未來晶圓代工產能供給，甚至引爆新一波漲價潮。

聯電強調，目前晶圓代工產能仍供不應求，客戶仍在搶產能，聯電今年產能已銷售一空，現階段與客戶洽談的是明年產能，客戶傾向談長期合作及簽訂長約。

疫情 變種病毒 封城

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