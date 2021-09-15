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Kakao三星向南韓監管低頭

編譯林奇賢／綜合報導
南韓網路巨頭Kakao公司承諾，將設立規模2.56億美元的基金來支持小型企業和自僱業者。（路透）
南韓網路巨頭Kakao公司承諾，將設立規模2.56億美元的基金來支持小型企業和自僱業者。（路透）

南韓網路巨頭Kakao公司14日承諾，將設立規模3,000億韓元（2.56億美元）的基金來支持小型企業和自僱業者，並退出部分事業；無獨有偶，三星集團同日也表示三年內將為年輕人創造3萬個工作機會。南韓兩大企業顯然都希望藉由強化與擴大企業社會責任（CSR），平息外界的批判，並減輕監管壓力。

韓國前鋒報報導，Kakao與其關係企業宣布一系列與小型企業「共存」的措施，包含未來五年設立一個規模3,000億韓元的基金，也承諾退出或縮減部分事業，因為該公司經營的一些線上事業，會擠壓較小型的線下業者。

南韓國會議員本月警告Kakao等南韓網路巨頭，勿濫用市場地位來追求獲利，否則考慮對這些大企業祭出新的監管措施。甚至有議員痛批Kakao是「貪婪的象徵」。

Kakao創辦人金範洙也計劃將家族全資持有的投資公司K Cube控股，轉為聚焦「教育」等公共利益的社會企業。

同日，三星集團承諾未來三年將為年輕人創造3萬個新的工作機會，也將擴大能幫助中小企業提高產能的智慧工廠等計畫。集團負責人李在鎔也親臨現場，為同樣在場的總理金富謙解釋方案內容。這是他上個月假釋出獄後首度現身公共場合，但受限於假釋條件，他並未對外公開發言。

K Cube控股近來遭韓國公平貿易委員會（FTC）調查，因為該公司過去五年來不是漏交資料、就是提交不實報告。K Cube控股持有Kakao 10.59%的股份，是第二大股東。

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