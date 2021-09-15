日首富換人 自動化大亨勝出

日本 首富寶座換人坐！自動化設備大廠基恩斯（Keyence）創辦人滝崎武光已超越快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）創辦人柳井正，成為日本最富有的人。這也反映出工廠自動化實業家已取代服飾零售大亨成為日本首富，是新冠疫情 引發財富排行洗牌的例子。

根據彭博億萬富豪指數，滝崎武光目前淨值達到382億美元，主要因為基恩斯的股價 從去年初至9月13日收盤翻漲近一倍。滝崎武光持有基恩斯21%股票，今年財富增加59億美元，同時也躍居全亞洲第九大富豪。

相較下，Uniqlo母公司迅銷股價今年來挫跌18%，創辦人柳井正的財富今年蒸發五分之一，目前淨值為355億美元。

基恩斯股價從2020年初迄今已大漲96%，市值約1670億美元，在日本僅次於豐田汽車。基恩斯也因為即將在10月1日被納入日經225股價指數，股價受到提振。

彭博行業研究分析師北浦岳志表示，隨著世界各地實施社交距離措施，疫情已刺激了工廠自動化的需求。

滝崎武光在日本商界相當低調，曾被稱為「隱身的經營者」，2003年起就鮮少曝光；他在2015年卸下董事長職位，現為公司榮譽董事長。

現年76歲的滝崎武光沒有上過大學，於1974年創立Lead電機公司，公司1986年更名為基恩斯，1987年在日本上市，為感測器、測量儀器、機器視覺系統和其他工業自動化設備的製造大廠。

該公司股價曾在1991年時超越任天堂，一度是「日本股王」；2000年代，基恩斯開始全力發展海外事業，在中國大陸和北美發展「利用感測器提高生產設備的附加價值」業務。

該公司的行銷特色是不透過代理商，而由業務人員直接銷售，這也讓基恩斯相當重視人力資源，也以高利潤和給予員工高薪聞名。基恩斯多年前就以「30歲年薪千萬日圓」吸引優秀人才，如今該公司員工平均年薪更高達1751萬日圓，居日本企業之冠。