明年需求面看增 油價連漲三天

油國組織（OPEC）大幅上修2022年全球原油需求量預估，且預期需求量將超過疫情 之前的水準，加上美國墨西哥灣又要準備另一個颶風 來到，帶動國際油價連續第三天上漲。

布蘭特原油11月期貨價14日盤中每桶漲1.1%美元，報74.23美元，三天共上漲約2.83美元；西德州在紐約早盤也漲1.1%，報71.22美元，三天來已漲3.08美元。

OPEC在13日發表的最新月報中，將2022年全球原油需求量預估大幅調高到每天1.008億桶，比疫情之前還高出50萬桶；OPEC原先預測需求量要到明年下半年才能恢復，但現在對需求回升更具信心，主因富裕國家的疫苗接種率提高，將使跨國旅遊活動將回升。

不過國際能源總署（IEA）的最新預估相對保守，在14日公布的月報中預測，明年平均日需求量為9,940萬桶，主因開發中國家受Delta病毒衝擊，燃料需求回升仍然緩慢。

IEA預料今年全球原油供給仍將吃緊。油國組織與夥伴國（OPEC+）雖從8月起每月的日產量將遞增40萬桶，但由於艾達颶風使美國原油日產量劇減54萬桶，因此全球供給量10月才會增加。

艾達颶風8月底侵襲墨西哥灣區，重創石油 生產設施，迄今仍有40%的產能停擺。接下來此區又要迎來另一個颶風尼可拉斯（Nicholas），產能勢必又將受衝擊。

另外墨西哥及俄羅斯石油設施發生火災，奈及利亞與利比亞8月產量也下降，因此OPEC+雖然增產，但全球總供給量反而下降。

IEA指出，石油供給雖受颶風干擾，但並未對油價造成重大影響，主因疫情再起，使7到9月期間每月的日消費量平均減少31萬桶。

但由於疫情有緩和跡象，因此IEA預測10月的日需求量將強勁回升約160萬桶，且到年底前仍將持續增加。