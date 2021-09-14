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日銀走後黑田時代新路線

編譯陳家齊／綜合報導
日本銀行在「後黑田時代」的新路線，可能引發央行政策與政治邊界日漸模糊的爭議。（路透）
日本銀行在「後黑田時代」的新路線，可能引發央行政策與政治邊界日漸模糊的爭議。（路透）

日本銀行（央行）在實施多年的震撼與威懾刺激政策後，正悄悄收回由總裁黑田東彥大膽推出的「火箭筒」激進政策，在副總裁雨宮正佳與理事內田真一的主導下，轉而推動類似產業政策的計畫，可能預示日銀在「後黑田時代」的新路線，卻也可能引發央行政策與政治邊界日漸模糊的爭議。

路透報導，黑田2013年上任以來，以實施負利率、擴大購債規模，搭配大肆購買指數股票型基金（ETF）支撐股市的做法，綜合成為市場稱呼的黑田「火箭筒」政策，希望以非常規的大幅寬鬆刺激，引導民眾預期物價下跌終將結束，使通膨回升到2%目標，讓經濟恢復活力。

但日銀近來的預測顯示，通膨在黑田2023年任期結束後的很長時間內，仍無法達到2%，黑田火箭筒看來無法說服日本民眾脫離通縮心態。黑田也承認長期過低利率對金融產業構成傷害。

之後日銀正悄悄收回這些刺激措施，雨宮正佳去年初起協調收回他幫助黑田推出的刺激措施，細節由內田真一擬定。

此時也正值首相菅義偉本月宣布將下台，引發市場熱議黑田接班人，而雨宮被視為黑田2023年任期結束後的可能接任人選，黑田目前則看似已退居二線。

在日銀默默收回刺激政策之際，也正被迫運用貨幣政策以外的非常規計畫，幫助刺激經濟，例如鼓勵銀行整併與綠色金融等類似產業政策工具，跨入未知領域。

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