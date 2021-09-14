韓加密幣交易所 逾半將熄燈

在南韓 當局推動數位貨幣 市場監管改革之際，當地逾五成加密貨幣交易所將消失，可能使南韓加密貨幣交易人士正損失超過3兆韓元（26億美元）。

南韓金融監督委員會已設定，24日為外國和本土交易所註冊為合法平台的最後期限。南韓當局13日表示，在該國63家加密貨幣交易平台中，只有28家取得能在24日前註冊為合法平台的認證，其中四家已完成註冊，還沒取得資運安全管理系統（ISMS）的加密貨幣交易平台，「基本上不可能」註冊為合法平台。這意味著54%的小型加密貨幣交易平台都將消失。

Upbit、Bithumb和其他兩家交易平台都已和銀行合作夥伴達成協議。南韓加密貨幣交易由Upbit、Bithumb、Korbit及Coinone等四大平台主導，占南韓總交易量逾九成。

南韓加密貨幣交易平台若要合法化，須與當地銀行合作，讓客戶開立實名銀行帳戶，一些地方銀行不願合作，因擔心涉及洗錢等金融犯罪情事。

高麗大學加密貨幣研究中心教授金賢重估計，小型交易平台大量關閉，將導致42種所謂的「泡菜幣」消失；泡菜幣是在南韓交易平台上架的另類數位貨幣，多數以韓元交易。數據顯示，比特幣以外的數位貨幣占南韓加密貨幣交易約90%，凸顯這塊市場的高度投機本質。

中型交易所Foblgate主管李哲義說，隨著期限逼近，加密貨幣市場預料會出現類似銀行擠兌的情況，因為投資 人都趕忙將手上只在小型交易所上架的其他數位幣兌現。韓國金融消費者聯合會會長崔勇漢說，隨著許多小型交易所暫停交易並凍結資產，投資人預料將遭遇龐大損失。

南韓當局已建議無法達到監管條件的交易平台，在17日前告知客戶可能關閉營運。