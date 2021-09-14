我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

鋁價衝3000美元 13年新高

編譯劉忠勇、葉亭均／綜合報導
國際鋁價13日盤中衝上每公噸3,000美元大關，為13年來首見。（路透）
國際鋁價13日盤中衝上每公噸3,000美元大關，為13年來首見。（路透）

國際鋁價13日盤中衝上每公噸3,000美元大關，為13年來首見，市場預期鋁供應持續受干擾、需求繼續增強，將持續支撐鋁價。同時，鐵礦砂期貨價格則跌至今年來最低，持續受到北京限產令的衝擊，預期本周將進一步走跌。 倫敦金屬交易所（LME）3個月鋁期貨價格13日一度上漲2.6%至每噸3,000美元，為2008年7月以來最高；在中國大陸，鋁價也勁升5.4%至每公噸人民幣23,790元，為2006年以來最高。過去三周來，這種金屬的價格已漲了15%。

鋁價近來持續飆升的原因包括，中國為推動節能減碳而實施限產，以及鋁主要生產國幾內亞發生軍事政變，加劇了市場供給疑慮；此外，高盛指出，歐盟鎔鑄廠也因碳權和用電量創新高，成本持續走高。

高盛以柯里（Jefff Currie）為首的分析師發布報告說：「在中國大陸和愈來愈多歐盟國家，鋁供應面臨的政策風險正與日俱增。」高盛認為，幾內亞最近政變雖不至於顯著影響鋁土生產，但因地區緊張局勢可能導致運貨過程出現瓶頸，不容掉以輕心。

多位出席芝加哥港口鋁高峰會的人士說，困擾鋁業的供應短缺問題，將會一直持續至今年底和明年大部分時間。一些人甚至預測，可能需要長達五年才能解決這些問題。

高盛也認為，商品市場依然難以在強勁需求和陷入膠著的供應之間取得平衡，將更加供不應求，預估國際油價會在秋季時大漲，特別是若伊朗協議破局。

由於艾達颶風的衝擊持續縮減來自美國的供應，國際油價13日盤中漲約1%，西德州油價漲至每桶70.45美元，布蘭特油價報73.52美元。

高盛指出，若布蘭特油價攀抵每桶80美元的目標價，投資人將難以忽略通膨，油價將是今秋吸引投資人重回商品市場的催化因素。

此外，鐵礦砂期貨13日新加坡盤中下跌4.3%至每公噸122.90美元，是去年11月30日以來最低價位，反映市場預期大陸會加大限產鋼鐵。花旗分析師13日引述業界消息指出：「（北京）中央政府已提前實施年度減產門檻，要求煉鋼廠在11月、而非原本的12月，將產量減到2020年水準。」花旗分析師說，這意味著大陸在第4季將加快減產步伐，而地方政府在未來幾周將加強限產。

油價 高盛 中國

上一則

日銀走後黑田時代新路線

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

供應問題不斷 國際鋁價觸及3000美元創13年新高

供應問題不斷 國際鋁價觸及3000美元創13年新高
倫敦鋁價衝上3000美元關卡 鐵礦砂跌 北京政策使然

倫敦鋁價衝上3000美元關卡 鐵礦砂跌 北京政策使然
高盛預期油價和商品秋季大漲 因稀缺程度提高

高盛預期油價和商品秋季大漲 因稀缺程度提高
疫情影響東南亞零組件供應 豐田宣布減產40萬輛車

疫情影響東南亞零組件供應 豐田宣布減產40萬輛車

熱門新聞

紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況