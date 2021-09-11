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攜手雷朋 臉書首款智慧眼鏡亮相

編譯季晶晶／綜合報導
臉書首款智慧眼鏡定價299美元起。（路透）
臉書首款智慧眼鏡定價299美元起。（路透）

社群媒體巨擘臉書（Facebook）9日推出與雷朋（Ray-Ban）攜手打造的首款智慧眼鏡，踏入新興的穿戴裝置市場，但這款眼鏡的重點是能拍照和接電話，沒有擴增實境（AR）功能。

臉書這款智慧眼鏡名為「Ray-Ban Stories」，可拍照、錄影、聽音樂和接電話，但沒有AR功能，定價299美元起，附充電盒和充電線，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、義大利和澳洲上市，不過，亞洲國家不在計畫內。

Ray-Ban Stories的外表與經典款雷朋太陽眼鏡差不多，但裡面藏兩顆500萬像素的攝影感應器、內嵌能與電話同步的藍牙5.0和Wi-Fi裝置、一顆正常使用可維持約6小時的電池、可存500張相片的儲存裝置，還有一個喇叭。

用戶可按壓眼鏡右側的按鈕，可執行拍照或錄影功能，右側另有觸控區，可控制音樂播放、語言助理和接聽電話，用戶能藉由在右側滑動手指調整音量大小，輕擊可播放、暫停或跳過音樂，雙擊則可接聽電話和結束通話，並將配備基本的臉書語音助理服務。

臉書說，智慧眼鏡的最終願景是加入AR功能，但未說明真正AR眼鏡的上市時間。

這款眼鏡也無法獨立運作，播放音樂和接聽電話都必須從智慧手機透過藍芽串流到眼鏡上，用戶也必須用臉書應用程式Facebook View管理與設定眼鏡。

Ray-Ban Stories結合了耳機和可拍照太陽眼鏡，能否成功還在未定之天，因為智慧手機能拍出遠較優質的照片、很多手機用戶也都已有藍牙耳機，而它的價格又比雷朋一般太陽眼鏡貴約100到200美元。

臉書硬體部門也銷售Oculus VR頭戴裝置和Portal視訊聊天設備，計畫今年稍晚為Oculus產品增加AR功能。

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