亞馬遜留才 資助員工念大學

電商巨擘亞馬遜明年起將為員工全額支付四年制的大學費用。（路透）

電商巨擘亞馬遜 （Amazon）9日宣布，明年起將為美國 逾75萬名時薪員工，全額支付四年制的大學費用，也凸顯在就業市場緊俏之際，全美公司行號競相以加薪和教育補助等誘因搶人才，促使亞馬遜下重本。

明年1月起，亞馬遜將首度為想追求學士學位的倉儲、運輸和其他時薪人員，支付大學學雜費和書籍費。

亞馬遜也將開始資助員工上高中學位、高中同等學力GED測驗或英語認證等課程。亞馬遜預估，在2025年前將須為了這項新福利 、以及其他新的職訓計畫投資12億美元。

到職滿90天的員工能夠申請使用此一福利，但上課期間仍須保持全職或兼職工作，而哪些大學符合補助規定還待確認。亞馬遜旗下的全食超市（Whole Foods）員工也沒有這項福利。有資格申請的75萬多名員工絕大多數是時薪工作人員。

此外，每周只工作20小時的亞馬遜兼職員工，公司將補助50%的大學學費。亞馬遜過去從未全額資助過員工的大學費用，目前提供資助兩年制副學士學位，或合作學校如馬里蘭大學線上課程的福利。

但隨著競爭對手沃爾瑪（Walmart ）和目標（Target）最近幾個月增加補助員工上大學，亞馬遜的福利再增加四年制大學費用。

沃爾瑪先前是在7月宣布對150萬名兼職或全職美國員工補貼大學學費與書籍費，Target則是在8月宣布將對34萬名美國員工提供免費的大學課程。

全美各地零售商和倉儲流通業者在招聘上都面臨挑戰。根據勞工統計局最新數據，7月的零售業職位空缺高達87.9萬個，運輸和倉儲行業則有22.2萬個。

分析師指出，隨著各大公司對時薪人員也推出豐厚的教育進修福利，美國其他公司可能也必須跟進，否則單靠有限的時薪漲幅很難吸引到足夠的人才。

此外，像是資助上大學進修這樣的福利，也可能會吸引到更有企圖心、更上進的員工，在進修後為公司貢獻更好的生產力，使公司與員工獲得雙贏。

有些企業進一步補貼員工小孩學費，肉品供應商JBS USA今年稍早推出進修計畫，為全職員工本人或其扶養人提供免費的副學士進修學費。