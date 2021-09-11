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看好奢華遊 蓋茲收購四季酒店股權

編譯陳律安、林奇賢／綜合報導
蓋茲收購四季酒店逾20%股權，取得四季酒店的控股權。(Getty Images)
蓋茲收購四季酒店逾20%股權，取得四季酒店的控股權。(Getty Images)

微軟共同創辦人蓋茲透過旗下投資公司，以22.1億美元向沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德手中，收購四季酒店逾20%股權，取得四季酒店的控股權，顯示蓋茲看好奢華旅遊前景。四季酒店8日表示，蓋茲掌控的Cascade投資公司，以現金22.1億美元向阿瓦里德旗下王國控股公司（Kingdom Holding），收購四季酒店23.75%股權，Cascade四季酒店持股將從47.5%提高至71.25%，取得控股權。

王國控股對四季酒店的持股降至23.75%，四季酒店創辦人夏普繼續持有5%股份。這項交易顯示四季酒店的估值達到100億美元，預定明年1月完成交易。

四季酒店執行長大衛森預期，Cascade取得控股權後，四季酒店將擴大新科技與私人住宅方面投入，也會更重視環保、多元化等議題，以吸引年輕房客。四季酒店在全球擁有121家飯店和度假村、46個住宅物業及逾50項開發中建案。

此外，聖誕節不遠了，儘管Delta變種病毒引發的新一波疫情持續延燒，美國民眾卻仗著打過疫苗，紛紛預訂出遊行程，甚至連聖誕假期的飯店都安排好了，不少飯店12月的房間在9月便已預訂一空，訂房量還比疫情前幾年高。

CNBC報導，許多旅遊業者指出，今年耶誕行程的預訂量，不僅超過去年同期的慘澹數字，也遠比疫情爆發前高。例如，天湖城堡度假莊園（Mohonk）說，今年12月的訂房量，比過去三年還高出六成。

旅遊網站Milepro.com創辦人懷特說，一切都是因新冠疫苗而起。他也說，早在春季時，希爾頓（Hilton）和萬豪（Marriott）等大飯店的訂房量就已「激增」了。

旅遊行銷公司Adara行銷長科達表示，夏季掀起的一波疫情並未大幅降低旅遊預訂量，可能意味著旅客已不再動不動就以防疫為由而取消行程。

Ohana房地產投資公司表示，在今年12月的檔期中，旗下最受旅客歡迎的是最高檔飯店，訂房成長幅度最大。例如在猶他州帕克城的蒙太奇鹿谷飯店這類飯店，訂房量比2019年高62%。另外，如今旅客從預訂到入住的間隔時間，大約是六到九個月，將近是2019年的兩倍，也反映出人們多麼迫不及待遠行。

疫情 投資 遊行

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