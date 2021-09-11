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美PPI升 Fed鷹派聲量更大

編譯任中原／綜合報導
美國8月生產者物價指數（PPI）持續走高，年升幅是近11年來最大。（路透）
美國8月生產者物價指數（PPI）持續走高，年升幅是近11年來最大。（路透）

供應鏈瓶頸持續推升生產成本之際，美國8月生產者物價指數（PPI）持續走高，年升幅更是近11年來最大，可能傷害企業獲利，並帶動消費者物價加速走高，使聯準會（Fed）內部的鷹派勢力更加壯大。

美國勞工部10日表示，8月最終需求PPI（即整體PPI）比7月上升0.7%，高於市場預期的0.6%，與去年同期相比更激增8.3%，為2010年11月來最高，顯示國際原料價格上漲及供應鏈混亂，繼續推升廠商的生產成本，因而拉高產品的出廠價格，而且由於比較基期偏低的效應已經縮小，凸顯PPI升勢的確強勁。

經濟學者指出，原材料短缺，航運出現瓶頸拉高運費，都導致廠商的生產成本升高；近月來許多廠商已將新增成本轉嫁到產品及服務的售價上，將繼續推升消費者物價。Fed褐皮書顯示，好幾個地區的企業都預期未來幾個月的產品售價將大幅調漲。

8月扣除能源及食品後的核心PPI，也比7月上升0.6%，符合預期，但升幅比7月縮小，年升幅則為6.7%，分別高於市場預估的6.6%、和7月的6.2%。

上月扣除能源、食品與貿易項目之後的雙核心PPI月比攀升0.3%，遠低於市場預估的0.6%。

肉類、家用天然氣、工業化學品及汽車等項目的PPI升幅最大；服務業方面，以醫療、美姿及光學用品等項目升幅最大。

彭博經濟學者指出，Fed將密切關注生產者物價增幅的轉嫁效應，但由於消費者的通膨預期依然穩穩錨定，Fed官員或許能維持通膨暴升只是暫時現象的論點，且近來商品價格漲勢減弱，9月PPI月比升幅有望縮小。

不過，近來多位Fed官員的發言仍顯示，他們依然支持今年宣布縮減購債規模規模，英國金融時報（FT）對49位頂尖經濟學者所做的調查顯示，超過40%受訪者認為Fed將在11月宣布縮減購債計畫，更有70%以上的學者預料Fed於2022年將升息至少1碼，以回應通膨加速走揚。這個時間點也比Fed自己預測的2023年還要早。

美國 供應鏈 勞工部

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