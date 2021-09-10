Fed褐皮書：美8月經濟略放緩

美國聯準會公布最新褐皮書報告，指出美國經濟成長在7月初至8月略微放緩。(路透)

美國聯準會 8日公布最新褐皮書報告，指出美國經濟成長在7月初至8月略微放緩至溫和步調，原因是新冠病毒新一波疫情再次衝擊餐飲、觀光和旅遊業。整體經濟仍面臨疫情後物價上漲、勞動力短缺和聘雇乏力等問題。

褐皮書報告顯示：「經濟活動減速在很大程度上是由於大多數地區外出用餐、旅行和旅遊減少，這反映Delta變種病毒出現帶來的安全疑慮，而且在一些情況下，也反映國際旅行限制。」褐皮書彙整美國聯邦準備銀行12個轄區蒐集到的資訊。

聯準會官員在9月21-22日召開政策會議時，將討論這份總結截至8月30日蒐集到資訊的報告。報告顯示，對勞工的需求持續強勁，但由於離職率增加、提前退休、托兒需求、工作條件協商與額外加發的失業救濟金，使得聘僱更加困難。

還有部分地區指出，由於Delta變種病例增加，民眾延後重返職場的計畫。

聯準會官員也回報，物價繼續上漲。各聯邦準備銀行的轄區表示，通膨情況溫和或強勁，多數地區的金屬、貨運、建築材料和其他工業必需品價格都在上漲，「通膨據回報維持在較高的步調。」

聯準會報告表示：「由於普遍存在的資源短缺，投入價格壓力繼續普遍存在」，這讓從啤酒釀造到婚紗等不同產業都很頭疼。

報告描繪出美國經濟和聯準會進入秋季前面臨的艱難局面，人們先前預期從疫情中復甦的情況在秋季會更加明朗。

物價持續上漲的風險依然存在，並未像聯準會官員希望的那樣迅速消退。不過另一方面，所有地區均回報整體就業 繼續增加，這可望緩解8月就業成長疲軟的相關疑慮。

來自各聯準銀行轄區的報告顯示，8月就業成長放緩可能更多是因為很難為求職者找到符合其可接受薪資水準的職位，而非雇主對新員工的需求減少。

聯準會官員正密切關注經濟復甦情況，以決定何時開始縮減每月1200億美元的資產購買計畫。