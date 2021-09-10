美證管會喊告加密幣交易所

美國證管會（SEC）對加密貨幣交易所Coinbase全球公司擬推動的一項計畫提出警告。（美聯社）

美國 證管會（SEC）已提出警告，若加密貨幣 交易所Coinbase全球公司推動一項計畫，允許用戶放貸數位資產以賺取利息，將控告這家交易所。專家認為，這形同對整體加密貨幣產業釋出監管將趨嚴的訊號。

Coinbase法務長葛瑞沃（Paul Grewal）發表聲明說，SEC上周告知，打算對Coinbase提起法律訴訟。他說，Coinbase現在計劃把「Lend」放貸產品推出時間，延到至少10月。

葛瑞沃說，SEC在今年稍早對Coinbase說，認為Lend是一種證券 ，「但未說明他們為什麼或如何得出這個結論」。

Coinbase執行長阿姆斯壯則批評SEC對該公司推出Lend計畫的處理方式，並表示SEC官員拒絕與他會面。阿姆斯壯和葛瑞沃都說，Coinbase對SEC的決定提出異議，並表示Lend不是投資契約或票據。

Coinbase主管們的發言，也顯示加密貨幣產業與美國監管機構的關係日益緊張，也彰顯各界正激練辯論對於監管加密貨幣平台的法律問題。康奈爾法學院教授懷特海德說：「問題在於，這些貸款帳戶是否為證券，如果不是，那們是什麼，由誰來監管？」

加密貨幣支持者希望，SEC主席詹斯勒能為該產業帶來清晰、廣泛的規則，但可能大失所望，因為詹斯勒迄今對加密貨幣的立場趨強硬。

在美國加強監管加密幣之際，烏克蘭通過一項新法，將加密貨幣合法化並納入規範，成為近幾周來第五個為加密貨幣市場制定規範的國家。薩爾瓦多本周採用比特幣為法幣、古巴兩周前通過新法承認與規範加密貨幣，巴拿馬也正在擬定加密貨幣草案。