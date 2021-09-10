我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

美證管會喊告加密幣交易所

編譯林聰毅／綜合報導
美國證管會（SEC）對加密貨幣交易所Coinbase全球公司擬推動的一項計畫提出警告。（美聯社）
美國證管會（SEC）對加密貨幣交易所Coinbase全球公司擬推動的一項計畫提出警告。（美聯社）

美國證管會（SEC）已提出警告，若加密貨幣交易所Coinbase全球公司推動一項計畫，允許用戶放貸數位資產以賺取利息，將控告這家交易所。專家認為，這形同對整體加密貨幣產業釋出監管將趨嚴的訊號。

Coinbase法務長葛瑞沃（Paul Grewal）發表聲明說，SEC上周告知，打算對Coinbase提起法律訴訟。他說，Coinbase現在計劃把「Lend」放貸產品推出時間，延到至少10月。

葛瑞沃說，SEC在今年稍早對Coinbase說，認為Lend是一種證券，「但未說明他們為什麼或如何得出這個結論」。

Coinbase執行長阿姆斯壯則批評SEC對該公司推出Lend計畫的處理方式，並表示SEC官員拒絕與他會面。阿姆斯壯和葛瑞沃都說，Coinbase對SEC的決定提出異議，並表示Lend不是投資契約或票據。

Coinbase主管們的發言，也顯示加密貨幣產業與美國監管機構的關係日益緊張，也彰顯各界正激練辯論對於監管加密貨幣平台的法律問題。康奈爾法學院教授懷特海德說：「問題在於，這些貸款帳戶是否為證券，如果不是，那們是什麼，由誰來監管？」

加密貨幣支持者希望，SEC主席詹斯勒能為該產業帶來清晰、廣泛的規則，但可能大失所望，因為詹斯勒迄今對加密貨幣的立場趨強硬。

在美國加強監管加密幣之際，烏克蘭通過一項新法，將加密貨幣合法化並納入規範，成為近幾周來第五個為加密貨幣市場制定規範的國家。薩爾瓦多本周採用比特幣為法幣、古巴兩周前通過新法承認與規範加密貨幣，巴拿馬也正在擬定加密貨幣草案。

貨幣 美國 證券

上一則

投資人轉保守 道指連跌四日

下一則

歐洲央行Q4小幅縮減購債

延伸閱讀

過失殺人通緝犯被傷 不確定是否警方開槍

過失殺人通緝犯被傷 不確定是否警方開槍
PayPal在英國推加密幣服務

PayPal在英國推加密幣服務
美線上支付巨擘PayPal 在英國推加密幣服務

美線上支付巨擘PayPal 在英國推加密幣服務
PayPal在英國推加密幣服務 供用戶買賣和持有

PayPal在英國推加密幣服務 供用戶買賣和持有

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？