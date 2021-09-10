歐洲央行Q4小幅縮減購債

歐洲央行決議，第4季將減緩購債步調，跨出量化寬鬆措施退場的第一步。 (路透)

歐洲央行（ECB）9日決議，第4季將減緩購債步調，跨出量化寬鬆（QE）措施退場的第一步，但未公布縮減金額等相關細節，反映在Delta新冠變種病毒 肆虐之際，ECB想保留政策彈性。ECB總裁拉加德強調，ECB並未決定接下來要如何做。

ECB決策聲明指出，「新冠疫情 緊急購債計畫」（PEPP）的購債步調將「溫和減速」，重申這項總金額1.85兆歐元的計畫，將持續實施到明年3月止，必要時也將延長。這暗示ECB還未準備討論如何及何時結束PEPP，也讓12月會議成為PEPP未來規劃的關鍵。目前ECB每月購債約800億歐元，市場預期今年第4季購債金額將減少到每月600億-700億歐元。

拉加德說，ECB的最新決策並非縮減QE，只是校正未來三個月的PEPP計畫，「我們一致決定將校正購債速度，以實現有利的金融情勢目標。我們未討論下一步」，「經濟展望風險大致平衡」，「在此同時，若疫情惡化，使經濟進一步解封的時間推遲，或供給短缺比預期更久，且阻礙生產，則經濟展望可能惡化」。

經濟學家指出，ECB是在試著「鴿式退場」，以避免金融情勢趨於緊縮。ECB同時溫和上修經濟成長率預估0.4個百分點至5%，並預測目前通膨率雖處於十年高點，但明年初將大幅下降，且2023年仍將低於2%目標。

ECB也宣布，主要的再融資操作（MRO）利率 維持為零，邊際放款利率和存款利率分別維持在0.25%與負0.5%。原有的資產購買計畫（APP）將繼續實施，每月仍淨購買200億歐元資產，直到ECB開始升息之前不久時才停止。

拉加德認為，歐元區的經濟明顯回升中。但復甦速度仍要看疫情變化及疫苗施打進展。預料目前通膨上升屬於暫時性，而潛在的物價壓力將逐漸累積；如果供給瓶頸持續更久，且工資升幅超過預期，物價壓力可能更持久。

她也說，整體來看，金融情勢仍然對經濟有利。銀行對企業與家庭的放款利率仍處於歷史低點。