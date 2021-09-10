銅價漲翻天 家電擬用鋁取代

銅價今年飆漲至歷史高點，正促使空調業者考慮改用鋁取代空調設備內所使用的銅，反映銅價過高可能抑制需求，促使業者採取行動降低對銅的依賴，為長期的風險做準備。不過，近來鋁價也正連同其他金屬價格走高，也將加重諸多企業的獲利壓力。

倫敦金屬交易所（LME）的3個月銅期貨價格9日盤中漲1.4%，報每噸9,379美元；該期貨今年5月漲至歷史高點，因市場推測新能源產業的需求將導致供給短缺。

空調設備對銅的需求，在全球需求的占比相當高，因此銅價大漲也對空調業者造成壓力。

彭博資訊報導，全球最大空調設備製造商大金工業（Daikin），計劃在2025年前把空調設備中50%的銅換成鋁；中國 大陸家用電器研究院（CHEARI）正與主要家電業者合作，提倡在產品中使用更多鋁。

CHEARI表示：「商品價格急漲，尤其是銅價，正加重空調製造商的成本壓力。由於產品差異化程度低，很難把成本轉嫁給消費者，許多業者正考慮採用較便宜的鋁。」

根據CHEARI，銅占空調設備生產成本約20%至30%。包括銅在內的大宗商品價格全面上揚，讓大陸8月工業品出廠價格指數攀升至13年來最高，衝擊製造商的利潤 。摩根史坦利今年5月時表示，若銅價漲破每噸1萬美元，將加快業者改用替代原料的步調，風險最高的是加熱、冷卻設備和纜線。

大金自2013年起已開始在部分機器中使用鋁，也準備加速轉向，因銅價持續上漲；目前大金每年使用約9萬噸銅，空調產量占全球逾10%。

大金表示，由於來自電動車等產業的需求暢旺，銅價沒有太多下滑空間。

然而，其他基本金屬價格也都正漲到多年來高點，LME的3個月鋁期貨價格9日一度漲1.9%至每噸2,848美元，觸及2008年以來新高，因中國大陸限制能源密集產業的碳排放、和主要鋁土礦生產國幾內亞供給可能中斷的憂慮，加重供需失衡疑慮。

LME基準鎳價9日盤中也一度觸及每噸20,255美元，為2014年5月來最高，主因為全球綠能 轉向使投資人更加看好這種金屬的需求展望。這些大宗商品行情持續走高，不僅可能推升通膨壓力，也可能進一步侵蝕企業的利潤。