日銀貨幣寬鬆政策 不喊停

日銀總裁黑田東彥強調，貨幣寬鬆將實施到疫情過後。（路透）

在歐洲與美國央行 都準備讓貨幣 寬鬆政策退場之際，日本 銀行（央行）總裁黑田東彥表示，日銀現行寬鬆貨幣政策將持續實施，甚至在新冠肺炎疫情平息後，都將維持這種一貫立場，直到達成2%通膨率目標為止。

在日本經濟新聞8日刊出的獨家專訪內容中，黑田東彥明言，即使在疫情過後，現行貨幣寬鬆政策也將維持不變，這種立場與美、歐央行大異其趣。美、歐央行決策官員已表示，開始研究未來縮減貨幣刺激規模的方式。

黑田東彥預期，隨著疫苗接種率提高，日本的出口和產值可望復甦，消費者支出也將回升，但疫情相關「不確定性仍強」，「我們將維持現行貨幣寬鬆措施，協助企業融資」。他並強調：「必要時，我們將毫不遲疑，準備採取額外的寬鬆措施。」

在歐、美先進經濟體通膨竄高之際， 日本通膨率仍陷入負值，據日銀政策委員估測，2023年度通膨率將只有1%，遠低於日銀的2%通膨目標。

黑田東彥強調，日本的「情況與歐美稍有不同」，必須「依據每國的經濟與膨情勢，採取合適的貨幣政策」。隨著股市信心轉強，日銀已減少買入指數股票型基金（ETF），但黑田東彥認為這仍是達成通膨目標「必要的政策」，目前並不考慮停買、移轉或脫售這些ETF。

歐洲央行（ECB）預定9日舉行決策會議，市場預料歐洲央行會討論收緊的貨幣寬鬆措施，等於接下來美、歐央行的決策會議重點都將形同是在預告即將啟動縮減購債，也象徵貨幣寬鬆時期告終。

立場偏鷹派的美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德在最新談話中重申，聯準會（Fed）應持續推動縮減購債的計畫。他接受金融時報（FT）專訪時，淡化外界對美國勞動市場動能減弱的疑慮，呼籲Fed盡快開始縮減每月1200億美元的大規模購債措施。美國上月非農就業人數僅新增23.5萬人，遠低於市場預估的72萬人。

明年才有決策投票權的博拉德說：「市場對勞工有許多需求，徵才職缺數遠多於未受雇者。如果我們能幫助這些人順利媒合工作，和妥當控制新冠肺炎疫情，我們明年無疑會看見強勁無比的就業市場。」

他強調：「從宏觀角度來看，應從今年開始縮減購債，並在明年上半年的某個時點結束購債。」