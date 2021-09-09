韓網路兩巨頭 被盯上了

由於監管風險升溫，南韓網路兩大巨頭Kakao和Naver股價重挫。（路透）

南韓 兩大網路巨頭Kakao和Naver 8日股價 重挫，因議員警告這些科技巨擘勿濫用市場地位，讓外界日益憂心首爾當局可能仿效美國與中國，對這些大企業祭出新的監管措施。

南韓最大通訊與社群媒體平台營運商Kakao，8日收跌逾10%，盤中一度跌逾11%，創2012年以來最深跌幅；通訊軟體LINE的母公司Naver同日收跌7.8%，盤中超過8%的跌幅也是六年來最大。

南韓執政黨共同民主黨 黨魁、現任國會議員的宋永吉7日在國會論壇上表示，Kakao不該忽視公平競爭、重蹈財閥的覆轍。諸多議員也警告網路巨頭，不要在追求獲利的同時，濫用市場上的主導地位。

因此，共同民主黨很可能尋求推動一系列的法案，以保護小型企業，並促進公平競爭。預計10月1日開始的國會年度審查，也將提出這個議題。

新冠疫情促使網路活動暴增，Kakao、Naver和 Coupang等網路公司的影響力和市值隨之日漸膨脹，卻也引發首爾監管機構和政界人士的疑慮。

南韓議員近年來瞄準是否有壟斷行為和貪腐醜聞的對象，通常是三星電子這類大型科技與工業綜合企業。

至於本周採取的動作，是迄今對南韓網路產業出手最重的一次，畢竟論企業實力和市值，這些後起的網路新秀已成為傳統財團的競爭對手。

除了受議員的批判外，網路產業也開始面臨金融監管機關的壓力。南韓金融服務委員會7日表示，為了保護消費者，為金融產品打廣告的網路平台，可能成為監管的對象。

Kakao是南韓最大通訊平台Kakao Talk的營運商，在當地市占率達九成，如今該公司的業務已拓展至許多領域，包括銀行、房地產、叫車服務、教育和娛樂等，過去12個月股價已經大漲近八成。Naver同期則上漲約三成。Kakao今年旗下的子公司數量達118家，遠高於2015年的45家。