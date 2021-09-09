PayPal併購日本獨角獸Paidy

美國支付公司PayPal宣布，將以3000億日圓收購日本新創公司Paidy。（路透）

美國支付公司PayPal宣布，將以3000億日圓（27億美元）收購日本 新創公司Paidy，以強化自家「先買後付」（BNPL）產品。

PayPal表示，這起收購交易主要以現金為主，對2022年每股盈餘的稀釋作用「微乎其微」。交易可望在第4季完成。在此之前，PayPal同業Square上個月甫同意以290億美元，買下澳洲BNPL成功傳奇Afterpay公司，當時專家就預期這將在BNPL領域掀起一股整併熱潮。

在公開聲明中，PayPal強調，日本是全球第三大電子商務市場，而併購Paidy將協助PayPal提升在日本國內支付市場所占的分量，並與PayPal在日本現有的跨國電子商務事業相輔相成。

日本網購交易額已躍增至2000億美元左右，是十年前的三倍多，但至今現金交易比重仍超過三分之二。對數位支付公司PayPal而言，這不啻提供莫大的成長機會。

目前Paidy擁有逾600萬個註冊用戶，提供的支付服務讓日本消費者能在線上先買東西，日後再每月付款結帳，可到便利商店或透過銀行轉帳繳款。

日本消費者傳統上偏好使用現金，但近年來支付習慣已起了變化，在大城市尤其明顯。智庫日本總合研究所（JRI）高級經濟學家谷口榮治說：「與歐美相比，日本BNPL市場一大值得注意之處，是多數使用者在月底前會一次付清未償餘額。在日本，累積債務比較令人反感。」在新冠肺炎疫情期間政府大發紓困金 的推波助瀾下，BNPL商業模式大為成功。這些公司賺錢的方式是向商家收取一筆費用，提供他們銷售點（POS）小額貸款 ，讓購物者不必經過信用查核也能取得貸款，日後再免利息分期償還。