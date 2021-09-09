巴菲特指標示警 美股高估

一個「股神」巴菲特 偏愛的股市指標，近來跟著美國及全球等股市不斷飆升，但這代表的是股市被過度高估，未來幾個月可能崩跌。在此同時，摩根史坦利、花旗及瑞士信貸等大型投銀也不看好美股 後市，提醒投資 人要多留意。

財經網站Business Insider報導，「巴菲特指標」是以一地上市公司股票總市值除以當地的GDP，得出來的商數若高於100%，顯示相較於當地經濟，當地股市被高估。而此刻全球股市的巴菲特指標已攀抵142%的歷來新高，代表全球股市恐怕已經過熱。

德國「世界報」（Welt）市場分析師夏皮茲推文說，上周全球股市市值增加了1.6兆美元，現在總市值攀抵120.3兆美元，為史上最高。

巴菲特2001年在財星雜誌發表的文章中說，這個以他的姓氏為名的指標，「可能是衡量任何特定時刻估值水準的最佳單一標準」。他並表示，「巴菲特指標」若在70%到80%之間，可能有利可圖，但如果接近200%，投資人就是在玩火。

Business Insider報導指出 ，若以此指標衡量，美國股市現在肯定也身陷火窟，美股的「巴菲特指標」已升至208%，比去年第2季的187%又高了許多。

另據彭博資訊報導，摩根史坦利（大摩）等投銀不約而同提醒投資人留意美股，認為今年屢創新高的美股恐難以為繼。

大摩7日調降美股評級至「減持」，原因是到10月底經濟成長面臨「巨大風險」。席茲等大摩策略師的研究報告說，在美股表現向來最差的季節裡，Delta新冠變種病毒使染疫病例激增，以及通膨預期升高與超低殖利率之間的緊張，正對股市造成影響。

花旗集團同日說，以目前多頭部位的程度，美股的任何輕微修正都有被放大的風險。瑞信也以估值過高及監管風險為由，維持小幅減持美股。大摩目前較青睞歐股和日股。