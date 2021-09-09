英特爾砸950億美元 歐洲蓋2晶圓廠

英特爾想趕上台積電，除在歐洲建新廠外，更重要的可能是最先取得下一代艾司摩爾EUV設備。（路透）

英特爾表示，未來十年將投資 高達近950億美元在歐洲興建兩座新晶圓廠，以擴大在該地區的產能，並計畫將愛爾蘭一座工廠的部分產能投入生產車用晶片 。

英特爾成為現階段國際半導體大廠當中，赴歐蓋新廠計畫相對明朗的廠商，業界認為意在擴大市占並強化投資，拉近與台積電的距離。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）7日在慕尼黑IAA汽車 展上說，目標是「在未來十年進行一個價值800億歐元（947.7億美元）的總計畫，這將成為半導體行業的催化劑……整個科技產業的催化劑」。

近期半導體市況火熱，晶圓代工產能供不應求，讓歐美各國意識到晶圓廠的重要性，紛紛向國際大廠招手投資，包括英特爾、三星、台積電等大廠都有意擴大布局。不過，相較於三星、台積電對歐洲布局都還未明朗，台積電雖證實評估至德國設廠，但「目前仍屬於非常早期階段」，英特爾的歐洲投資計畫相對明朗。

基辛格還說，將在今年底前宣布兩座歐洲新晶圓廠的位置。隨著電腦、汽車和各種電子產品對晶片的需求與日俱增，這些晶片製造設施將致力滿足對半導體的龐大需求。他說：「在對半導體有持續需求的新時代，需要宏偉大膽的思考。」

基辛格並未透露英特爾歐洲新廠落腳處，業界盛傳，德國、法國最有可能，波蘭也是選項之一。

除了英特爾的大手筆投資計畫外，全球晶圓代工龍頭台積電今年決定，未來三年投下空前的1000億美元增加產能。南韓的三星電子上月說，計畫未來三年加碼投資三分之一至逾2050億美元，部分原因是為了爭搶晶片製造的領導地位。

全球晶片荒對汽車製造商的衝擊尤烈 ，根據Alix Partners，汽車製造商今年損失的銷售總計將達1100億美元。

福特和通用上周都宣布，因晶片短缺而減產。日本的豐田汽車上月也說，9月將在全球減產40%。

另外，英特爾計畫將愛爾蘭基爾代爾郡一座工廠的部分產能投入汽車晶片製造。英特爾也在組建一個晶片設計團隊，幫助其他公司調整設計，以利用英特爾的製造能力。

基辛格7日還預測，2030年時，汽車晶片市場將較現有規模成長一倍以上、達1150億美元。隨著新的駕駛輔助功能、華麗的觸碰螢幕，以及其他需要更多處理能力的功能普及，半導體將占豪華新車原料成本的20%以上，高於2019年時的4%。

基辛格還說，英特爾已在自駕領域取得進展。英特爾2017年以150億美元收購的以色列自駕公司Mobileye，明年將在以色列和德國推出自駕計程車的試點計畫。