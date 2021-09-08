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國際航商增收塞港附加費

記者黃淑惠、編譯黃淑玲／綜合報導
消費者需求暴增造成各大貨櫃輪集團、供應商和物流公司的運能緊繃。圖為MSC貨櫃輪。（路透）
消費者需求暴增造成各大貨櫃輪集團、供應商和物流公司的運能緊繃。圖為MSC貨櫃輪。（路透）

美國塞港無解，全球大型航商不約而同將收取塞港費用，全球大型航商地中海航運公司（MSC）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）及以星航運（ZIM）等，不約而同要加收塞港附加費，牽動貨櫃供應鏈的敏感神經。

根據貨攬業界指出，目前掌握到的訊息，因為美國塞港影響，多家大型航商9月會陸續宣布要加收塞港附加費用，各家調幅不同，已有業者喊出每20呎櫃（TEU）加收800美元，每40呎櫃（FEU）加收1000美元。

全球貨櫃輪龍頭馬士基（Maersk）旗下的全球港口和碼頭營運商APM碼頭公司警告，唯有消費者需求減緩，才有辦法解決導致多處商店貨架一片空蕩蕩的全球海運與供應鏈危機。

另外，中國傳出北美知名大型貨代已通知9月6日起，對中國深圳鹽田港出口到美國幾個港口貨物徵收塞港加費。凡此，均等同繼續推升已創天價的貨櫃海運運價。

今年塞港似乎已成為美國地區港口代名詞，根據近期統計，洛杉磯港目前19艘貨櫃船在南加州錨地等待進港，還有八艘在港外等待，現在平均等待靠港時間由一周前的7.6天增至8.1天，等待時間最長可達15天。

英國金融時報（FT）報導，APM碼頭公司執行長恩格爾史托夫（Morten Engelstoft）說，需求暴增造成各大貨櫃輪集團、供應商和物流公司的運能緊繃，難以順利遞送貨物，已形成「惡性循環」，「我們必須找出打破這個惡性循環之道」。

美國7月貨物進口額比去年同期成長20%，也比2019年同期增加11.5%；去年下半年以來，美國政府的刺激措施帶動消費者支出暴增。

恩格爾史托夫強調，美國進口成長之大，已引發港口運能、卡車、庫存、甚至是所有操作勞工的供應瓶頸。

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