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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

英相喊增稅 自家人反對

編譯任中原／綜合報導
英國首相強生宣布提高國家保險稅率計畫 。（路透）
英國首相強生宣布提高國家保險稅率計畫 。（路透）

為修補醫療與社會照護體系，英國首相強生7日宣布一項對勞工、雇主及部分投資人的增稅計畫，目標是一年增加120億英鎊（170億美元）稅收，可能對經濟造成更大的壓力，且違背強生競選執政黨黨魁時的承諾，觸怒許多國會議員，英鎊匯價7日盤中應聲重貶0.5%。

強生倫敦時間7日下午在下議院發表演說時，宣布修改社會照顧制度計畫，提高2,500萬名勞工的國家保險（NI） 稅率1.25個百分點，股利所得稅率也拉高1.25個百分點，預估未來三年將籌得360億英鎊（500億美元），以擴大稅收，補貼退休民眾的照顧成本，包括富裕的退休人士。

強生表示，「為了必須讓接受國家衛生服務（NHS）的病人獲得需要的待遇，並修補破碎的社會照顧制度，政府不會怯於做出艱難的決定」。財政大臣蘇納克與衛生大臣賈維德之後也召開聯合記者會說明。

企業團體已警告，這項增稅措施可能降低企業招聘人手的意願。許多保守黨（執政黨）議員擔心，此舉將會傷害年輕人、低所得勞工，並違背強生在2019年競選保守黨黨魁時所提出的絕不加稅保證。英國電訊報指出，國會議員可能會在本周稍晚時，拒絕對強生的計畫進行表決。

英鎊兌美元7日盤中應聲重貶0.5%至1.3768美元，兌歐元也貶值0.2%至86.14便士，為7月21日來最低。

依據現行照護制度，資產額超過2萬3,350英鎊的英國公民，須自付全額醫療費用，這可能使醫療成本盤旋上升，並使一些民眾必須變賣資產。英國電訊報指出，國會議員可能會在本周稍晚時拒絕對強生的計畫進行表決。

儘管英國政府已大量舉債，財政赤字占國內生產毛額（GDP）的比重已高達14.2%，但許多國內人士仍要求政府擴大支出。政府已於6日宣布，未來六個月將增加54億英鎊的NHS支出，以加速施打疫苗。

英國下次大選要到2024年才會舉行，但許多保守黨人士表示強生如果增稅，將會傷害保守黨一貫主張的低稅立場。

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