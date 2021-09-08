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薩國挺比特幣 沒人看好

編譯葉亭均／綜合報導
薩爾瓦多理髮店接受比特幣支付。（路透）
薩爾瓦多理髮店接受比特幣支付。（路透）

薩爾瓦多7日已正式把比特幣列為法定貨幣，是全球第一個以比特幣為法定貨幣的國家，展開加密貨幣史上最大規模的實驗。但不管是民調、還是「新興市場教父」墨比爾斯等市場專家，目前都不看好比特幣做為法定貨幣的前景。

薩國總統布格磊（Nayib Bukele）推文表示，該國已分批買進共計400枚比特幣。根據Coindesk的報價，比特幣價格7日在5萬至52,800美元之間波動。若以目前最新報價5.07萬美元來看，400枚比特幣相當於2,028萬美元。

目前比特幣和美元在薩爾瓦多同時流通，當地企業須能接受以比特幣付款購買商品與服務，而政府也接受比特幣納稅。

讓比特幣成為法定貨幣的計畫是由40歲的總統布格磊提出，他表示，這會把更多民眾納入金融體系，且讓匯款成本更低。

薩爾瓦多的經濟相當依賴赴海外打工民眾的匯款，例如去年匯回的款項多達60億美元，幾乎占國內生產毛額（GDP）的五分之一。

布格磊因此主張，若採用比特幣每年能省下4億美元的匯款手續費。

不過，批評人士說，當比特幣價格下跌時，這項倉促實施的計畫可能會讓較貧困的薩爾瓦多民眾付出代價，使銀行和保險公司成本提高，同時為洗錢者提供避風港，並對經濟穩定帶來風險。

知名投資人墨比爾斯接受彭博電視訪問時也說，比特幣不方便且風險高，薩國此舉不會在國際上掀起跟風，「或許幾個在財政上有問題的國家才會採用」；除非像美國這樣的政府，也接受人民用比特幣等加密幣繳稅，他才可能改變對加密幣的看法。

他形容薩爾瓦多是把比特幣當救命稻草抓著。

布格磊本人的支持度超過80%，但上周何塞西蒙坎納斯中美洲大學進行的民調卻顯示，多達三分之二的受訪者認為總統一手推動的比特幣法該廢除，逾70%說他們還是寧願使用美元。

比特幣 貨幣 民調

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