傳歐盟也可能反對 輝達收購安謀案再添阻力

輝達（Nvidia）收購安謀案，傳出歐盟也可能反對。 路透

《金融時報》報導，輝達（Nvidia）收購英國晶片 設計公司安謀（Arm）案，可能遭到歐盟 反對。歐盟官員透露，輝達所做的一些讓步，未能消弭可能會對競爭對手造成損害的疑慮。

輝達計劃以540億美元收購安謀，正在尋求全球各有關競爭監管當局同意，歐盟的疑慮是最新的反對聲音。英國競爭和市場管理局（CMA）上個月才表示，這筆交易可能妨害創新與不利競爭。

輝達本周將正式向歐盟監管當局申請核准此收購案，據了解最快今（7）日就會提出。一位官員說，「不確定此案將在歐盟輕騎過關」，原因是監管官員懷疑輝達的承諾。輝達已經多次強調，一旦收購案完成，會讓對手有公平機會使用安謀的設計。

不過，知悉布魯塞爾調查作業的知情人士表示，現在就斷言此案會被歐盟阻止，為時尚早。輝達與歐盟仍有可能達成協議。

由於體認到各有關機構的反托辣斯門檻看來日漸提高，輝達已公開承認收購安謀計畫的推動時程，會超過原先預定的18個月。

接近協商核心人士說，輝達向英國CMA提了讓步方案，承諾不會切斷安謀授權對象取得技術，或是改變安謀的產品表列，不過英國相關官員在雙方第一階段協商後，並未接受。