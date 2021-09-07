壯大Apple Car？蘋果挖賓士工程師

科技網站MacRumors披露，蘋果 已從賓士挖角兩位工程師，以壯大自家汽車Apple Car計畫的研發團隊陣容；此外，南韓媒體報導，南韓三星 電子將敲定美國170億美元晶片廠的落腳地點，目前以德州 威廉森郡泰勒市出線的機率最高，若最終三星看上泰勒市，泰勒市計畫向三星提出大規模稅額減免方案。

報導指出，蘋果挖角的首位賓士工程師，在蘋果特別專案團隊任產品設計經理，負責汽車量產、汽車動力學及專案管理等項目，也曾在保時捷擔任類似職位。蘋果挖角的第二位賓士工程師，最近剛加入蘋果團隊。

‌Apple Car‌計畫又稱為「泰坦計畫」（Project Titan），是蘋果最神秘的計畫之一。儘管外界眾說紛紜，但蘋果進軍自駕車領域的終極目標仍是個謎。而韓國時報（Korea Times）報導，投資人和業界觀察家推測，三星將敲定美國新廠會坐落於泰勒市。文件顯示，三星正在考慮泰勒市獨立學區（ISD）一塊占地610萬平方英尺的土地。

媒體報導，威廉森郡和泰勒市的官員8日將與三星舉行特別會議，討論該採取哪些行動，以支持三星新廠落腳泰勒市，預料泰勒市議會將授權市長與三星簽訂減稅等協議。

根據三星先前提交給德州官員的文件，若三星在泰勒市設廠，計畫在明年第一季動工，2024年底前投產，可望創造1800個就業機會。不過，三星已在6日提出官方聲明，否認已決定將新廠設在泰勒市的傳聞。

三星已在德州首府奧斯汀興建一座晶圓廠，且這座工廠已運作25年，原本奧斯汀是出線機率最高的城市，但今年2月史無前例的德州暴風雪，導致當地停電逾一個月，促使三星審慎評估在當地蓋另一座工廠的風險。