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航運商會喊徵船舶碳排費

編譯林聰毅／綜合報導

好幾個大型船運協會上周末已向全球監管機構國際海事組織（IMO）提議，要求對船舶的碳排放徵收費用，以協助船運業加速實現零碳未來。

路透與彭博資訊報導，國際航運商會（ICS）與國際乾散貨船東協會（Intercargo）首度共同提議，希望對船舶排放的二氧化碳收費，建議的課徵對象是總噸位數超過5000公噸、且在全球貿易的船舶。

目前約90%全球貿易都經由海上運輸，由於多數船舶都以石油為燃料，因此全球船運占世界二氧化碳排放量接近3%，使業者面臨的環保壓力愈來愈重。

根據提議內容，徵收的排碳資金，將投入所謂的氣候基金，主要用在各港口部署燃料倉儲等設施，以供應氫氣和氨氣等乾淨燃料。

代表全球逾80%商船的ICS祕書長普拉騰說：「航運業就是需要一個真正基於全球市場的措施，這將縮小零碳燃料和傳統燃料之間的價格差距。」

IMO發言人說，該機構歡迎所有提議，並將在今年稍後討論，「基於市場措施（MBM）的提案，符合IMO最初的溫室氣體策略」。

IMO將在10月下旬舉行閉會期間的工作小組會議，海洋環境保護委員會（MEPC）也將在11月下旬舉行研討會，討論包括減少碳排放措施等議題。歐洲執委會7月曾提議將航運納入歐盟的碳市場，瞄準這個十多年來避開歐盟汙染收費制度的產業。但ICS表示，像歐盟這類「各自為政」徵收碳稅方式，將使「海上貿易管理」更加複雜化。

ICS 認為，一項基於MBM的強制性全球稅，比任何片面、區域性的MBM（例如歐盟的提議） ，更受國際航運業的青睞。

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