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歐洲車廠示警晶片荒

編譯陳家齊／綜合報導
歐洲車廠對晶片荒前景發出警告。（歐新社）
歐洲車廠對晶片荒前景發出警告。（歐新社）

德國慕尼黑汽車展6日開展，與會歐洲車廠都對晶片荒前景發出警告。福斯與戴姆勒兩大德國車廠擔心車用晶片短缺可能要到2023年才能緩解，寶馬（BMW）認為至少要再持續六到12個月，法國雷諾也表示第3季晶片短缺狀況比預期來得嚴峻。

德國豪華車生產商BMW執行長錫普斯（Oliver Zipse）6日說：「我預期整體供應鏈的緊俏狀況會持續六到12個月」，但他認為汽車業是半導體廠商的好客戶，晶片缺貨應不會變成長期的結構性問題。

戴姆勒集團執行長卡倫紐斯在展前會議說：「好幾家晶片供應商都提到，在供應方面遭遇結構性問題。這個狀況可能持續影響2022年，可能要到2023年才能獲得紓解。」

全球最大汽車生產商福斯集團執行長迪斯說：「我們可能在未來幾個月、甚至幾年期間，都維持晶片短缺的狀況。物聯網正在興起（需要更多晶片），產能需要幾年時間才能擴大，未來幾個月甚至幾年間都可能繼續遭遇供應瓶頸。」

福斯採購主管阿克塞爾指出，全球的結構性問題是汽車廠可能需要多10%的晶片。他說：「半導體供應在第3季持續緊俏、不穩定，我們期待年底時可以逐步恢復。」

法國雷諾集團執行長德梅奧在6日表示，第3季的晶片供應超乎預期嚴峻，希望第4季能有所緩解，但是狀況能見度不佳。雷諾維持全年減產20萬輛的預估。

全球晶片市場面臨消費性電子業的強力搶貨，加上一些地區因疫情停工，導致汽車業遭遇供應瓶頸，原本以為上半年就能度過最糟時期，現在承認第3季狀況不妙，未來幾個月也不妙。豐田汽車上月表示，明年一整年都可能遭遇晶片短缺。

戴姆勒的賓士產線遭到重創，因為馬來西亞的電子零件組裝廠由於新冠肺炎疫情而停工。大馬近來已經成為汽車電子零件封裝測試的主要產線，英飛凌與意法半導體等主要汽車電子晶片大廠也都在大馬遭遇暫時停工的困境。

晶片 汽車 德國

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